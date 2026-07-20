Come conciliare carriera e famiglia senza rinunciare alla maternità?

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, illustra la strategia dell’esecutivo per invertire la rotta della denatalità e contrastare l’abbandono del lavoro da parte delle neomamme. Se da un lato l’occupazione femminile registra un traguardo storico agganciando la quota record del 53%, dall’altro rimangono barriere strutturali profonde che costringono ancora troppe donne a una scelta drammatica: la carriera o la culla. A margine del suo intervento al Festival dell’Umano Tutto Intero, il Ministro fa il punto sulle misure concrete e gli strumenti già messi in campo per ridefinire l’equilibrio tra genitorialità e professione.