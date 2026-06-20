Card. Zuppi: “Dobbiamo disarmare noi stessi per fermare la violenza”

Un invito urgente al disarmo interiore e del linguaggio per contrastare la crescente polarizzazione e la violenza che stanno attraversando l’Italia e lo scacchiere internazionale. Il cardinale Matteo Zuppi (Presidente della Conferenza Episcopale Italiana) offre una profonda lettura sociopolitica e spirituale del nostro tempo. Dalla necessità di tutelare i diritti della persona da parte delle istituzioni, fino alla fotografia impietosa di un’Italia sempre più solitaria (dove al Centro-Nord un nucleo familiare su tre è composto da una sola persona), Zuppi traccia la via per uscire da questa “desertificazione”: rimettersi in ascolto e ritrovare il senso di comunità.