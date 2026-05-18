Beatrice Zabotti: “Leone XIV ci chiede di essere costruttori di pace attraverso lo studio”

La visita pastorale di Papa Leone XIV all’università di Roma La Sapienza ha lasciato un segno profondo nell’ateneo più grande d’Europa. In questa intervista esclusiva, Beatrice Zabotti, studentessa di Editoria e Scrittura, riflette con Interris.it su una giornata definita “straordinaria”. Al centro della testimonianza emerge il potente richiamo del Pontefice alla pace e alla cooperazione internazionale, un vero e proprio “filo rosso” che lega la missione della Santa Sede al percorso formativo degli studenti. Per Beatrice, l’invito a essere “costruttori di pace” attraverso lo studio e la competenza rappresenta una sfida audace: trasformare l’università in un laboratorio di bene comune capace di unire giovani di ogni nazionalità. Un incontro tra speranza e responsabilità che conferma la centralità degli studenti nel dialogo tra fede, cultura e istituzioni.