Assisi Capitale della Pace: il Sindaco Stoppini sul successo dell’800° Centenario

Un anno eccezionale che lascia un’impronta profonda e proietta Assisi verso il futuro della diplomazia della pace. Ai microfoni di Interris.it, il Sindaco di Assisi, Valter Stoppini, racconta l’emozione e la soddisfazione dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza per lo straordinario successo degli eventi legati all’Ottavo Centenario della morte di San Francesco. Con la restituzione del 4 ottobre a festa nazionale e la conclusione del Tempo del Creato, la città ha registrato un afflusso record di pellegrini e turisti da ogni angolo del mondo. Attraverso grandi iniziative culturali, civili e spirituali, il primo cittadino ripercorre le tappe principali di questo anniversario e traccia le prossime sfide internazionali che attendono la capitale della fraternità.