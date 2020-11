L’amore ai tempi del Covid: la serenata di Stefano per Carla

L’amore ai tempi del covid va oltre tutto! C’è chi vive il proprio amore a distanza e chi invece condivide ogni momento della giornata. C’è chi condivide la quarantena e chi invece è isolato in una stanza della casa. Poi c’è chi ha la propria amata in ospedale.

Qui non si può entrare per le visite, ma Stefano, 81 anni, alpino di Castel San Giovanni in provincia di Piacenza, a lasciare sua moglie Carla senza un po’ di conforto non ci sta. E così armato di fisarmonica e sgabello ha suonato per un’ora sotto le finestre dell’ospedale dove lei è ricoverata facendole sentire, anche a distanza, la sua vicinanza. L’amore di Stefano per la sua Carla, ricoverata all’ospedale di Castel San Giovanni (Piacenza), è sconfinato.

Il video della serenata è diventato virale sui social e sta commuovendo tutti.

