“A passo d’uomo”: padre Spadaro ci svela il Gesù con i piedi sporchi di terra

In un’epoca dominata dalla velocità digitale, Padre Antonio Spadaro propone un radicale rovesciamento di prospettiva: per incontrare il divino bisogna abbassare gli occhi verso la strada. In questa intervista dedicata al suo ultimo libro, “A passo d’uomo. Una storia di Gesù con i piedi per terra”, l’autore ci guida in una rilettura immaginifica dei Vangeli. Scopriremo una santità che non abita nell’oro delle aureole, ma nella “gravità” di piedi sporchi di sabbia e roccia. Padre Spadaro spiega perché la misura umana sia l’unico ritmo possibile per abitare il presente e lancia una provocazione: in questa storia millenaria, Gesù è un “personaggio in cerca d’autore”. E quell’autore, oggi, siamo proprio noi.