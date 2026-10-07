video

800 anni da San Francesco: perché quest’anno tutta Italia si unisce ad Assisi

Di Francesco Vitale

Un anniversario speciale che unisce l’intero Paese nel segno della pace e del Creato. In occasione dell’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi e del ritorno del 4 ottobre come festa nazionale, il custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, spiega a Interris.it il valore profondo delle celebrazioni di quest’anno. A differenza della tradizione che vede una singola regione protagonista del pellegrinaggio annuale, quest’anno saranno tutte le regioni italiane a riunirsi attorno alla tomba del Santo Patrono per offrire l’olio della lampada votiva e pregare per la pace nel mondo. Fra Moroni sottolinea anche il legame indissolubile tra la figura del Poverello d’Assisi, la conclusione del Tempo del Creato e l’insegnamento della Laudato si’. Inoltre, l’Anno Giubilare Francescano non si concluderà il 4 ottobre, ma proseguirà fino al 10 gennaio 2027 grazie allo speciale tempo di grazia concesso da Papa Leone per accogliere le migliaia di pellegrini in arrivo ad Assisi

Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Articolo precedente
Leone XIV: “Rinnoviamo il linguaggio della Chiesa per parlare ai giovani e alle famiglie”
Prossimo articolo
Meloni: “Il Mediterraneo è uno spazio strategico per l’Europa”

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

Francesco Vitale
Francesco Vitale

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Lenovo

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE