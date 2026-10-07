Un anniversario speciale che unisce l’intero Paese nel segno della pace e del Creato. In occasione dell’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi e del ritorno del 4 ottobre come festa nazionale, il custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, spiega a Interris.it il valore profondo delle celebrazioni di quest’anno. A differenza della tradizione che vede una singola regione protagonista del pellegrinaggio annuale, quest’anno saranno tutte le regioni italiane a riunirsi attorno alla tomba del Santo Patrono per offrire l’olio della lampada votiva e pregare per la pace nel mondo. Fra Moroni sottolinea anche il legame indissolubile tra la figura del Poverello d’Assisi, la conclusione del Tempo del Creato e l’insegnamento della Laudato si’. Inoltre, l’Anno Giubilare Francescano non si concluderà il 4 ottobre, ma proseguirà fino al 10 gennaio 2027 grazie allo speciale tempo di grazia concesso da Papa Leone per accogliere le migliaia di pellegrini in arrivo ad Assisi
800 anni da San Francesco: perché quest’anno tutta Italia si unisce ad Assisi
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