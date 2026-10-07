800 anni da San Francesco: perché quest’anno tutta Italia si unisce ad Assisi

Un anniversario speciale che unisce l’intero Paese nel segno della pace e del Creato. In occasione dell’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi e del ritorno del 4 ottobre come festa nazionale, il custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, spiega a Interris.it il valore profondo delle celebrazioni di quest’anno. A differenza della tradizione che vede una singola regione protagonista del pellegrinaggio annuale, quest’anno saranno tutte le regioni italiane a riunirsi attorno alla tomba del Santo Patrono per offrire l’olio della lampada votiva e pregare per la pace nel mondo. Fra Moroni sottolinea anche il legame indissolubile tra la figura del Poverello d’Assisi, la conclusione del Tempo del Creato e l’insegnamento della Laudato si’. Inoltre, l’Anno Giubilare Francescano non si concluderà il 4 ottobre, ma proseguirà fino al 10 gennaio 2027 grazie allo speciale tempo di grazia concesso da Papa Leone per accogliere le migliaia di pellegrini in arrivo ad Assisi