Dal Vangelo secondo Matteo Mt 11,28-30
In quel tempo, Gesù disse:
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».
“Vi darò ristoro”: il commento di mons. Angelo Spina
Mons. Angelo Spina, vescovo della diocesi di Ancona-Osimo, commenta il Vangelo
Dal Vangelo secondo Matteo Mt 11,28-30
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