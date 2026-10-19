Vangelo del giorno

“Siate pronti”: il commento di mons. Angelo Spina

Mons. Angelo Spina, vescovo della diocesi di Ancona-Osimo, commenta il Vangelo

Di redazione
Vangelo Foto di Gabriel Manjarres: https://www.pexels.com/it-it/foto/libri-tenendo-cerimonia-religione-14558440/

Dal Vangelo secondo Luca Lc 12,35-38

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito.
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli.
E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro!».

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