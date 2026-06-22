Dal Vangelo secondo Matteo Mt 7,6.12-14
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi.
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i Profeti.
Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano!».
“La via che conduce alla vita”: il commento di mons. Angelo Spina
Mons. Angelo Spina, vescovo della diocesi di Ancona-Osimo, commenta il Vangelo
Dal Vangelo secondo Matteo Mt 7,6.12-14
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