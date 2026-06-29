Dal Vangelo secondo Matteo Mt 8,23-27
In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde; ma egli dormiva.
Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!». Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?». Poi si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia.
Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui, che perfino i venti e il mare gli obbediscono?».
“I suoi discepoli lo seguirono”: il commento di mons. Angelo Spina
Mons. Angelo Spina, vescovo della diocesi di Ancona-Osimo, commenta il Vangelo
Dal Vangelo secondo Matteo Mt 8,23-27
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