Via alle semifinali

Inizia domani da Dallas, il cammino verso la finale mondiale del 19 luglio al Metlife di New York. C’è Francia-Spagna, una finale anticipata. Il giorno seguente, ad Atlanta, l’altra semifinale tra Argentina e Inghilterra, tra polemiche e veleni, con il passato mai dimenticato.

Francia-Spagna, finale anticipata

Sono le grandi favorite alla vittoria finale insieme all’Argentina. La Francia finalista anche nel 2022 in Qatar, battuta proprio dall’Argentina e a caccia della rivincita. Spagna Campione d’Europa in carica, pronta allo step successivo. Interessi altissimi tra due delle maggiori candidate alla conquista del titolo di campione del mondo. Una, purtroppo, lascerà il mondiale in questa sfida tra colossi che inevitabilmente farà una vittima.

La Francia arriva all’appuntamento con la consapevolezza di essere la più forte anche se Deschamps si nasconde e indica favorita per la conquista del titolo proprio la formazione spagnola. “Conosciamo bene la Spagna; sono i campioni d’Europa in carica – le parole del tecnico francese -. Li abbiamo affrontati anche nella semifinale di Nations League la scorsa estate. Ci consideravano i favoriti prima del Mondiale, ma la Spagna è la vera favorita. Questo mette più pressione su di loro per via di tutto ciò che hanno raggiunto, anche se hanno perso la finale di Nations League contro il Portogallo. Ma sono un’ottima squadra con molti punti di forza. E’ la prima semifinale del Mondiale e il livello è già estremamente alto. Non lo dico oggi, ma l’ho sottolineato dall’inizio. La Spagna per me è favorita poi, vedremo cosa dirà il campo”. Un attacco supersonico, con Mbappè capocannoniere supportato da una batteria fantastica: Olisè, Barcola, Doue, Dembelè che garantisco ai transalpini una forza penetrativa impressionante. E’ la squadra cha ha impressionato di più, capace anche di soffrire nelle partite sporche. A differenza di quanto dice Descamps, è la favorita. Chi cercherà di togliergli il trono, è la Spagna di Luis De La Fuente, il tecnico che ha saputo risvegliare l’orgoglio spagnolo dopo un periodo di vacche magre. Ha già vinto un Europeo ed ora punta al mondiale. Squadra giovane, ma di grandissima qualità. Non è ancora esploso Yamal, ma Pedri, Rodri, Oyarzabal, Dani Olmo, sanno come si vince e provano a compiere l’impresa finale. Semifinale tutta da gustare, incertissima. Occhio agli episodi che possono fare la differenza.

Argentina-Inghilterra, guerra di nervi

Messi ha detto che è una gara speciale, non l’ha mai giocata e con i suoi gol vuole puntare ad un’altra finale. Dall’altra l’England che è un po’ una sorpresa dopo l’inizio titubante. L’Argentina non è solo Messi, ma ha trovato in Julian Alvarez e Lautaro Martinez interpreti che sanno andare in gol anche quando il fuoriclasse di Rosario resta in ombra. Nell’Inghilterra, è esploso Bellingham, con il centrocampista del Real Madrid che si è portato a solo un gol dai battistrada Messi e Mbappè, in coabitazione con Harry Kane, altra freccia all’arco inglese. Partita male, ma cresciuta di giornata in giornata, l’Inghilterra sa che potrebbe essere la grande occasione. Sullo sfondo i ricordi di un passato da dimenticare. Le Falkland sono un avvertimento per stabilire chi sia il migliore e poi c’è quella sfida dell’86, il gol di Maradona grazie alla “mano de Dios” che ha lanciato l’Argentina e tarpato le ali agli inglesi. Ingredienti tanti, per una sfida di altissimo livello. E poi siamo in semifinale, dove sono arrivate le migliori. Giusto così, e allora andiamocele a gustare fino in fondo, perché promettono emozioni, gol e spettacolo.

Il programma

Domani alle 21 italiane a Dallas Francia-Spagna. Il 15, sempre alle 21, ad Atlanta, Argentina-Inghilterra.