Sport

Via ai quarti: oggi c’è Francia-Marocco

Al via i quarti di finale con il big match Francia-Marocco e le sfide di Spagna, Inghilterra e dell'Argentina di Messi. Ecco cosa aspettarsi dalle magnifiche otto

Di Massimo Ciccognani
Mg Foxborough (Stati Uniti) 26/06/2026 - Mondiali di Calcio 2026 / Norvegia-Francia / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Boston stadium

E’ l’ora dei quarti di finale, con il primo appuntamento che è un derbissimo tra Francia e Marocco che si sfidano a Boston. La Francia è la grande favorita di questo Mondiale e i numeri confermano che è la migliore. Il suo gioco rapisce gli occhi, manovra sciolta, davanti è un caterpillar. Ha tanta qualità da vendere, con in mezzo gente come Rabiot, Tchouameni, Konè, roba da palato fino. Ma attenzione al Marocco, squadra giovane e di sostanza che gioca bene e vanta giovani di grande qualità già nel mirino dei migliori club europei. Saibari non ci sarà ed è una perdita notevole per i nordafricani, ma ugualmente la partita resta apertissima, anche se la Francia ha tanto di più. La Spagna sta crescendo di uscita in uscita anche se all’appello manca ancora Lamine Yamal che finora non ha mai inciso. Ma è una Spagna che ha carattere e tanta qualità (Rodri, Pedri, Dani Olmo) e ha tutto per fare bene. Sfida un Belgio che dall’inferno è salito in paradiso, con i successi contro Senegal e Stati Uniti che hanno rilanciato l’undici di Garcia. Ma contro la Spagna, il semaforo rischia di rimanere rosso.

Norvegia-Inghilterra è sfida da cuori forti

I norvegesi sono in crescendo e davanti hanno un potenziale pazzesco. In crescita anche l’England che si presenta con all’occhiello due fenomeni come Kane e Bellingham. Sarà sfida apertissima. Infine Argentina-Svizzera. Sulla carta non c’è partita, ma in casa Albiceleste, il campanello d’allarme è suonato. Quattro gol subiti tra Capo Verde ed Egitto, due vittorie soffertisisme con la squadra tutta nei piedi di Messi. Non è la squadra che ha vinto nel 2022 in Qatar, ma Messi continua a scrivere pagine di storia. Basterà. La fortuna, e non solo quella, finora è stata dalla parte dei Campioni. Alla coraggiosa Svizzera il compito di chiarirci le idee.

Articolo precedente
Dall’Inghilterra a Gerusalemme: il lungo cammino di fede di San Villibaldo
Prossimo articolo
Giugno 2026 entra nella storia: mai così caldo nell’Europa occidentale

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

Massimo Ciccognani
Massimo Ciccognani

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE