OLMPIADI 2026

Ufficializzata la candidatura Milano-Cortina

L'annuncio lo ha dato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana

l Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina". E' quanto ha annunciato, durante la riunione di Giuta, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Zaia: "Ovviamente felicissimi"

Notizia confermata anche dal Veneto, infatti il presidente della Regione, Luca Zaia ha dichiarato all'Ansa di aver parlato in mattinata con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ufficialmente firmato l'atto " di candidatura Milano-Cortina alle Olimpiadi della neve 2026". "Siamo ovviamente felicissimi - ha aggiunto - di questa scelta. Ringrazio il governo, il Coni e tutti gli interlucotori che in questi mesi hanno lavorato per questa candidatura che onoreremo lavorando a testa bassa perché rimanga nella storia come un'Olimpiade memorabile. Avanti tutta".

Prima riunione operativa a Venezia

Nel frattempo, è stato annunciato che si terrà giovedì prossimo a Venezia, la prima riunione operativa. "A tutti appuntamento alle 12.00 a Venezia per la prima riunione operativa - ha afferamto Zaia - con il sindaco di Milano, Sala, il sindaco di Cortina, Ghedina, e con il mio collega della Lombardia, Fontana".

