Troppa Francia: anche per il Marocco. È semifinale

Puoi ingannare il tempo, cercando di farlo passare il più velocemente possibile, ma davanti alla qualità di una squadra mostruosa, devi solo inchinarti. Il derby di Boston tra Francia e Marocco, se lo porta a casa con ampio merito Didier Deschamps che strapazza sul piano del gioco il collega Ouahbi. Al Gillette Stadium, finisce 2-0 ma risultato che non dice appieno della differenza dei valori in campo, anche se la Francia impiega un’ora per scardinare la retroguardia marocchina. Decidono Mbappè (ancora lui, a quota 8 gol insieme a Messi) e Dembelè. Il Marocco capisce che ha poche armi per giocarsela e prova a sfruttarle. Difesa ferrea, marcature asfissianti e poi, speranza di controgioco. La Francia è una macchina perfetta, non s’ingrippa neppure quando il gol tarda ad arrivare, neppure quando Mbappè a metà della prima frazione, si procura ma poi fallisce un calcio di rigore, tirando debolmente su Bono. Il Marocco si fa vedere saltuariamente, dietro concede nulla ma quando riparte non ha lo smalto per fare male. Bel duello in mezzo al campo in stampo romanista tra Konè ed El Aynaoui, col francese che straripa andando a recuperare palloni in quantità industriale. La svolta, come detto, all’ora di gioco, quando Mbappè si mette in proprio e dalla sua mattonella al limite, fa partire un destro morbido ma preciso che va a battezzare l’incrocio dei pali. Fine dei giochi, perché una volta sbloccata, la formazione di Deschamps, va letteralmente in estasi distendendosi in un football piacevole. Le occasioni fioccano con una continuità impressionante, ma la Francia trova sulla sua strada un portiere Bono come il pane che chiude ogni varco. Ma nulla può davanti alla straordinaria giocata che porta al tiro Dembelè, con il Pallone d’oro che segue la traiettoria infilarsi alle spalle di Bono ed esultare. Il coraggio non manca al marocco che prova a riprenderla, centra una traversa, ma è ancora la Francia a sfiorare ripetutamente il terzo gol, con Bono ancora protagonista, stavolta a salvare su Barcola. Due a zero e buonanotte ai suonatori, con la Francia che si conferma la squadra da battere perché finora non ne ha sbagliata una. Francia in semifinale contro la vincente di Spagna-Belgio in programma tra qualche ora a Los Angeles.