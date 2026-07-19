Terzo posto all’Inghilterra: 6-4 alla Francia

Una serata folle all’Hard Rock Stadium di Miami, per la sfida per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. Epilogo da brividi all’insegna del gol. E’ finita 6-4 per i britannici, con le due squadre che in una partita dal valore relativo, hanno optato per un ampio turnover. Due squadre ferite dall’eliminazione quando, soprattutto i francesi, hanno a lungo accarezzato il sogno di poter vincere il Mondiale. E’ stata la serata d’addio di Didier Deschamps che da domani non sarà più il Ct della Francia: al suo posto il promesso sposo Zinedine Zidane.

Disastro tattico

Tuchel ha lasciato inizialmente a riposo Kane e Bellingham, puntando su Toney e Saka dal primo minuto. Dall’altra parte, Deschamps ha rivoluzionato l’intera squadra, confermando il solo Mbappé, visibilmente motivato a caccia del titolo di capocannoniere. La scelta del ct francese si è però rivelata un disastro tattico. La Francia è scesa in campo con una distrazione inaccettabile, quasi con la testa già in vacanza, e l’Inghilterra ne ha approfittato immediatamente. All’intervallo è 4-0 per l’England (Rice, Konsa e doppio Saka) e un disastro per i Blues.

Il secondo tempo

Deschamps, è tornato all’origine inserendo a inizio ripresa Upamecano, Digne, Barcola e Dembélé e Mbappé ha dato il là alla riscossa accorciando le distanze, e nel giro di dieci minuti, grazie ai gol di Barcola e alla seconda rete personale del capitano francese, la Francia si è portata pericolosamente sul 4-3. Con questa doppietta, Mbappé ha consolidato la sua posizione di capocannoniere del torneo, toccando quota dieci reti totali, e per un momento il pareggio è sembrato un obiettivo concreto. Finale al cardiopalmo. La Francia ha accarezzato l’idea di una rimonta storica, ma l’imprecisione è costata cara: Olise ha mancato il bersaglio per due volte in posizioni favorevoli, e a spegnere le speranze transalpine ci ha pensato Spence, che nel finale si è procurato un calcio di rigore trasformato da Saka, che ha siglato la sua tripletta personale, portando il punteggio sul 5-3. La Francia non ha mollato, trovando il gol del 5-4 con un guizzo di Dembélé, ma proprio quando il forcing finale sembrava poter portare al pareggio, è arrivata la doccia gelata. In pieno recupero, Jude Bellingham ha orchestrato una ripartenza da manuale, bruciando la difesa francese ormai sbilanciata e insaccando il definitivo 6-4. Un sigillo da campione che chiude definitivamente i conti.

Bronzo per gli inglesi

L’Inghilterra conquista un bronzo che lascia comunque l’amaro in bocca per la semifinale persa contro l’Argentina, mentre per Deschamps si consuma un congedo doloroso: il quarto posto è un epilogo amaro per un ciclo che ha segnato un’era, e che a Miami saluta il calcio mondiale tra polemiche e i rimpianti.