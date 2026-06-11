Su il sipario, c’è Messico-Sudafrica

Da stasera parla il calcio dopo le polemiche che nei giorni scorsi hanno investito gli Stati Uniti. Nella conferenza stampa pre-Mondiale, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha tenuto a precisare che “non possiamo imporre al governo statunitense chi far entrare nel Paese in occasione dei Mondiali. Credetemi – o non credetemi, se preferite – ma cerchiamo sempre di trovare delle soluzioni, sempre. Tuttavia, dobbiamo riconoscere che non siamo i padroni del mondo in grado di comandare governi, forze dell’ordine e quant’altro. Siamo un’organizzazione sportiva e cerchiamo di fare del nostro meglio con i mezzi a nostra disposizione”.

Il caso dell’arbitro somalo Omar Artan alimenta le polemiche

Spiacevole l’episodio che ha visto coinvolto l’arbitro somalo Omar Artan, che avrebbe dovuto essere il primo arbitro somalo a dirigere partite di un Mondiale dopo essere stato inserito nella lista finale della FIFA per il torneo. Al suo arrivo all’aeroporto internazionale di Miami provenendo da Istanbul, gli è stato però negato l’ingresso negli Stati Uniti. Un funzionario statunitense ha dichiarato che ad Artan è stato impedito l’ingresso a causa di “legami con presunti membri di organizzazioni terroristiche”. “È spiacevole quanto accaduto a Omar, l’arbitro somalo – ha commentato Infantino – ma, ripeto, non possiamo controllare tutto. Ci proviamo, ne discuteremo, vedremo. A volte forse è anche bene calmarsi, rilassarsi. Lavoriamo su tutto, cerchiamo di risolvere ogni questione“.

Dallo spettacolo dell’Azteca al calcio giocato: inizia il Mondiale

Le polemiche restano, ma intanto da stasera si comincia a fare sul serio con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica (ore 21 italiane), cui farà seguito quella tra Corea del Sud e Repubblica Ceca a Guadalajara (ore 6 italiane), a completare il programma del gruppo A. Tutto pronto allo Stadio Azteca per la prima delle tre cerimonie inaugurali previste, quella di Città del Messico, annunciata in pompa magna e pronta a regalare uno spettacolo mai visto. L’organizzazione è stata affidata alla Balich Wonder Studio, l’agenzia milanese guidata da Marco Balich, che di recente ha curato le cerimonie di Milano-Cortina e della finale di Champions League di Budapest.

Il gala di apertura

Tra gli ospiti protagonisti del gala d’apertura figurano Shakira e Burna Boy, che presenteranno il brano ufficiale “Dai”, oltre ad Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla. Poi, come detto, sarà il momento del calcio giocato: il Mondiale può finalmente cominciare con Messico-Sudafrica.