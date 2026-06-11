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Su il sipario, c’è Messico-Sudafrica

Mondiale al via tra polemiche e spettacolo: Infantino risponde alle critiche, mentre Messico e Sudafrica aprono il torneo allo Stadio Azteca

Di Massimo Ciccognani
Immagine creata con ChatGtp

Da stasera parla il calcio dopo le polemiche che nei giorni scorsi hanno investito gli Stati Uniti. Nella conferenza stampa pre-Mondiale, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha tenuto a precisare che “non possiamo imporre al governo statunitense chi far entrare nel Paese in occasione dei Mondiali. Credetemi – o non credetemi, se preferite – ma cerchiamo sempre di trovare delle soluzioni, sempre. Tuttavia, dobbiamo riconoscere che non siamo i padroni del mondo in grado di comandare governi, forze dell’ordine e quant’altro. Siamo un’organizzazione sportiva e cerchiamo di fare del nostro meglio con i mezzi a nostra disposizione”.

Il caso dell’arbitro somalo Omar Artan alimenta le polemiche

Spiacevole l’episodio che ha visto coinvolto l’arbitro somalo Omar Artan, che avrebbe dovuto essere il primo arbitro somalo a dirigere partite di un Mondiale dopo essere stato inserito nella lista finale della FIFA per il torneo. Al suo arrivo all’aeroporto internazionale di Miami provenendo da Istanbul, gli è stato però negato l’ingresso negli Stati Uniti. Un funzionario statunitense ha dichiarato che ad Artan è stato impedito l’ingresso a causa di “legami con presunti membri di organizzazioni terroristiche”. “È spiacevole quanto accaduto a Omar, l’arbitro somalo – ha commentato Infantino – ma, ripeto, non possiamo controllare tutto. Ci proviamo, ne discuteremo, vedremo. A volte forse è anche bene calmarsi, rilassarsi. Lavoriamo su tutto, cerchiamo di risolvere ogni questione“.

Dallo spettacolo dell’Azteca al calcio giocato: inizia il Mondiale

Le polemiche restano, ma intanto da stasera si comincia a fare sul serio con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica (ore 21 italiane), cui farà seguito quella tra Corea del Sud e Repubblica Ceca a Guadalajara (ore 6 italiane), a completare il programma del gruppo A. Tutto pronto allo Stadio Azteca per la prima delle tre cerimonie inaugurali previste, quella di Città del Messico, annunciata in pompa magna e pronta a regalare uno spettacolo mai visto. L’organizzazione è stata affidata alla Balich Wonder Studio, l’agenzia milanese guidata da Marco Balich, che di recente ha curato le cerimonie di Milano-Cortina e della finale di Champions League di Budapest.

Il gala di apertura

Tra gli ospiti protagonisti del gala d’apertura figurano Shakira e Burna Boy, che presenteranno il brano ufficiale “Dai”, oltre ad Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla. Poi, come detto, sarà il momento del calcio giocato: il Mondiale può finalmente cominciare con Messico-Sudafrica.

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