Far avvicinare i più piccoli alla pratica sportiva, magari facendo nascere una nuova passione, e offrirgli l’opportunità di socializzare. Torna a Roma “Sport senza confini”, il progetto promosso dalla Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali (Fispes), con il sostegno di Fondazione Conad Ets e Procter & Gamble Italia. “Lo sport è uno strumento straordinario di crescita, capace di abbattere barriere e rafforzare l’autostima”, sottolinea Mariano Salvatore, presidente Fispes. Giunta alla terza edizione, l’iniziativa si inserisce in una cornice di 26 giornata di attività e 13 raduni per ampliare le possibilità di conoscere gli sport paralimpici.

Lo sport per l’inclusione

Lo sport come occasione di inclusione, socializzazione e crescita personale. Approda a Roma, sabato 28 e domenica 29 novembre, il progetto “Sport senza confini”, promosso dalla Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali (Fispes), con il sostegno di Fondazione Conad Ets e Procter & Gamble Italia. Il raduno, rivolto a bambine e bambini under 14 con disabilità visiva, motoria e intellettiva lieve, si svolgerà al Centro di Preparazione paralimpica, in via delle Tre Fontane 27, dove i partecipanti saranno coinvolti in attività ludico-sportive guidate da tecnici federali specializzati.

Socializzazione e passione

L’obiettivo è favorire la socializzazione e accompagnare ciascun giovane nella scoperta della disciplina sportiva più vicina alle proprie abilità e passioni. Giunto alla terza edizione, il progetto rientra in un percorso itinerante che nel 2026 prevede 26 giornate di attività e 13 raduni sul territorio nazionale, per ampliare le opportunità di accesso allo sport paralimpico.

Le edizioni precedenti

Nelle prime due edizioni sono stati coinvolti complessivamente 344 giovani atleti con disabilità, attraverso 26 tappe in diverse regioni italiane. “Lo sport è uno strumento straordinario di crescita, capace di abbattere barriere e rafforzare l’autostima”, sottolinea Mariano Salvatore, presidente Fispes. L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Roma e del supporto del Comitato italiano paralimpico del Lazio e di Conad Pac 2000.

Fonte Agensir