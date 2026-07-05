Spagna-Marocco, primo quarto

La Francia stacca il pass per i quarti di finale del Mondiale 2026 superando di misura il Paraguay grazie a un calcio di rigore trasformato da Kylian Mbappé nella ripresa. A Philadelphia i Blues vincono 1-0 una gara estremamente complicata, povera di emozioni e caratterizzata dal muro eretto dalla formazione sudamericana, capace di togliere ritmo e spazi ai vicecampioni del mondo. Il predominio territoriale è tutto francese, ma la squadra di Deschamps fatica a trovare i varchi giusti davanti ad una formazione, il Paraguay, chiuso e con le buone o con le cattive, ha fatto valere la sua legge. Per sbloccare la partita c’è voluto un calcio di rigore nella parte discendente del match, quando Douè, appena entrato, ha cambiato ritmo alla prima linea transalpina. In una puntata offensiva, è stato steso nettamente in area, calcio di rigore nettissimi, verificato anche al var, e trasformato da Mbappè che raggiunti quota 7 nella classifica dei marcatori ha agganciato Leo Messi. Francia ai quarti dove sfiderà il Marocco che nel secondo ottavo di giornata, ha travolto senza grandi affanni il Canada per 3-0. E sarà un quarto speciale nel ricordo della semifinale di Doha, vinta dai transalpini che volarono in finale. Voglia di rivincita per i nordafricani, di confermi per i francesi.

Brasile e Messico, che sfide

E oggi altri due appuntamenti degli ottavi, con due sfide mozzafiato. La prima in programma nel New Jersey alle 22 italiane tra Brasile e Norvegia. Sfida dai grandi contenuti, con la formazione di Carlo Ancelotti che strizza l’occhio ai quarti e vuole infrangere il tabù Norvegia visto che in quattro partite ufficiali ha fatto registrare due sconfitte e due pareggi. Timori in una vigilia difficile, con i verdeoro che vogliono riscrivere la storia della nazionale più vincente di tutte, contro una Norvegia che vanta al proprio arco, tante frecce per far male alla formazione verdeoro.

L’altra sfida è quella di Mexico City dove i padroni di casa, lanciatissimi, affrontano l’Inghilterra (ore 2 notte italiana). Partita verità per gli inglesi che ai sedicesimi hanno sofferto per poi riemergere grazie a Kane, contro un Messico trascinato dalla propria gente per dare maggiormente senso ad un mondiale finora di grande contenuti.