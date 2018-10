GRAN BRETAGNA

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018, 17:50, IN TERRIS



Si schianta elicottero del presidente del Leicester

Non è ancora chiaro se Srivaddhanaprabha fosse a bordo o meno del velivolo

nche se al momento non sono state diffuse note ufficiali in merito, i media inglesi affermano con sicurezza che abordo dell'elicottero che si è schiantato ieri sera vicino al King Power Stadium ci fosse Vichai Srivaddhanaprabha, il miliardario thailandese che, insieme al tecnico italiano Claudio Ranieri, fu artefice della storica vittoria a sorpresa del Leicester City in Premier League nel 2016.

L'omaggio dei tifosi

Nel frattempo, i tifosi del Leicester City Club hanno depositato fiori e sciarpe della squadra al King Power Stadium. I sostenitori della squadra, a volte con le loro famiglie, si sono radunati vicino alla scena della tragedia. Tributi alla memoria del magnate ci sono stati anche durante le partite della Premier League di oggi. Sgomentate anche le reazioni del mondo dello sport, con in prima fila le leggende del football britannico.

Il pilota "eroe"

Inoltre, un cameraman di SkyNews che si trovava nei pressi del King Power Stadium, ha raccontato di aver visto l'elicottero del patron della squadra locale di calcio decollare dal campo di gioco, dopo la partita di Premier League fra Leicester City e West Ham. A un certo punto il velivolo è andato in stallo per un apparente guasto tecnico. "Non so come, ma a me è sembrato che il piltoa sia riuscito comunque a rallentare la rotazione e a deviare la caduta su un angolo vuoto del parcheggio - ha detto il cameraman - Per il me il pilota è stato un eroe".

