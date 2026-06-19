Messico promosso ai sedicesimi

Nel Gruppo A vola solo al comando il Messico che liquida per 1-0 la Corea del Sud e la stacca perentoriamente in classifica, andando a prendere il primato solitario nel girone che vale matematicamente i sedicesimi. Una sfida intrigante, giocata a viso aperto da entrambe le squadre che non si sono mai risparmiate. Ritmo alto e vari capovolgimenti di fronte. A decidere il match, la rete messa a segno da Luis Romo dopo appena cinque minuti nel corso della ripresa, quando per primo si è avventato su un pallone non trattenuto da Seung Gyu Kim e lo ha scaraventato nella porta sguarnita. Tanta pressione nel finale di gara, con il Giappone alla ricerca del pareggio che però non è arrivato. A Guadalajara trionfa il Messico. Prima e qualificazione sono già in tasca.

Nell’altra sfida, pareggio per 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. I cechi la sbloccano dopo una manciata di minuti grazie al sinistro vincente di Sadilek, tengono meglio il campo, ma nel finale pagano dazio per la leggerezza di Sulc che prende in area il pallone con le mani, ed è calcio di rigore trasformato da Mokoena. La qualificazione per Repubblica Ceca e Sudafrica è ancora aperta e se lo andranno a giocare nello scontro diretto dell’ultimo turno, quello del 24 giugno a Monterrey alle ore 21 italiane.

Avanzano Svizzera e Canada

Nel Gruppo B vanno a braccetto verso la qualificazione ad eliminazione diretta Svizzera e Canada. Vincono entrambi gli scontri, rispettivamente contro Bosnia e Qatar. Significativo il successo della formazione di Murat Yakin davanti ad una Bosnia che tiene bene fino a dieci minuti dalla fine. Il Ct bosniaco Barbarez aveva preparato una gara accorta, squadra raccolta nello spazio di un fazzoletto ed una difesa impenetrabile. Ma la sfida ha preso una piega diversa a quindici dalla fine, quando la Svizzera ha inserito il baby Manzambi che dopo tre giri di lancette dall’ingresso in campo, firma il vantaggio, ma a stretto giro, la partita si compie. Muharemovic, uno degli uomini di punta della Bosnia, prende il rosso per fallo da ultimo uomo. E con l’uomo in meno la Bosnia crolla, nel morale e nell’atteggiamento tattico. Vargas firma subito il raddoppio ed è una mazzata tremenda per i bosniaci. Manzambi al novantesimo fa 3-0 e nel finale, a risultato ormai acquisito, la Bosnia ha un sussulto d’orgoglio con Mahmic e al fischio il poker calato da Xhaka su calcio di rigore per il 4-1 definito. E così, mentre sorride la Svizzera, mastica amaro la Bosnia: l’eliminazione è dietro l’angolo, ma il punteggio è troppo severo per Dzeko e compagni. Nell’altra partita tra Canada e Qatar, non c’è storia, con la formazione di casa che si esalta a Vancouver e piazza un perentorio 6-0 alla formazione asiatica, per effetto delle reti messe a segno da Larin, David che si scuote e firma una tripletta, Saliba ed infine l’autorete di Al-Manai. Canada verso i sedicesimi. Per il Qatar, giornata amarissima.

Brasile a caccia del riscatto

E la giornata odierna è già crocevia fondamentale per la qualificazione all’eliminazione diretta. A cominciare dal Brasile di Carlo Ancelotti che a Philadelphia (2.30 di notte italiane) affronta Haiti dove è obbligato a vincere per cancellare il deludente esordio. Nello stesso girone la capolista Scozia sfida il Marocco (a Boston alla mezzanotte italiana): britannici per la conferma in vetta, nordafricani per il sorpasso. Nel Gruppo D, faccia a faccia le due capolista Australia e Stati Uniti (Seattle ore 21), mentre la Turchia di Montella è obbligata a battere il Paraguay (San Francisco, ore 5 del mattino in Italia) per rientrare in corsa per la qualificazione ai sedicesimi.