Messi, Mbappè, Haaland, i padroni del gol

Fulmini e saette sui cieli d’America, una partita (Francia-Iraq) sospesa e ripresa dopo due ore. Ma quelli che fanno “rumore”, sono i fulmini di tre indiscussi bomber che “inceneriscono” le difese avversarie. Comincia Lionel Messi, già arrivato a cinque gol, autore della doppietta che consente all’Argentina di piegare l’Austria, ma poteva essere ancora una volta tripletta se in avvio non avesse fallito un calcio di rigore. Ed è il 3-0 che regala all’Albiceleste il primato nel Gruppo J e la certezza della qualificazione ai sedicesimi. Alle spalle dell’Argentina, a quota tre, Austria e Algeria, che si sfideranno il 27 giugno per conoscere la seconda formazione promossa alla fase successiva.

Identico percorso per Kylian Mbappé (4 gol in due giornate) che firma una doppietta di forza nel 3-0 della Francia all’Iraq, sotto gli occhi umidi dei genitori che dopo tanti sacrifici hanno visto il proprio bambino protagonista di stampo mondiale. Non che non lo fosse prima, ma è innegabile che la vetrina mondiale è il traguardo più significativo per un attaccante. Mourinho può prendere nota per il Real Madrid che verrà. Anche la Francia stacca il pass per i sedicesimi con un turno d’anticipo insieme alla Norvegia di Erling Haaland, il biondo vichingo dagli occhi di ghiaccio, anch’egli a quota 4 gol, autore ieri sera di un’altra doppietta nel 3-2 della Norvegia sul Senegal, maturato in un concitato finale in un match largamente dominato dai nordici di Solbakken. Si proprio lui, il Ct e la sua banda che, a proposito di fulmini, ha incenerito l’Italia costringendola agli spareggi, ancora più amari contro la Bosnia. Francia e Norvegia al comando a quota 6 e la prossima sfida, quella del 26 giugno a Boston, determinerà il piazzamento finale del Gruppo I, che vale tantissimo in chiave futura. E sarà uno spettacolo da vedere tra Mbappè e Haaland, all’ultimo gol.

Cercasi acuto disperatamente

E oggi si chiude anche la seconda giornata di gare con quattro partite che promettono scintille. Inghilterra e Ghana, capoliste a quota 3 nel Gruppo L, si sfidano alle 22 italiane a Boston per il primato nel Gruppo e il pass per i sedicesimi, con l’England di Thomas Tuchel che all’occhiello ha un altro bomber di spessore, Harry Kane, pronto a spingere la Nazionale dei Tre Leoni verso la fase successiva. Pronostico tutto per gli inglesi. Nell’altra sfida, chi vuole tornare a ruggire, è la Croazia di Luka Modric, che affronta Panama con la consapevolezza di avere le carte in regola per regalarsi una serata di gloria e tornare nel giro qualificazione (si gioca a Toronto all’una della notte italiana).

Interessi altissimi anche nel Gruppo K dove a sorpresa comanda la Colombia con 3 punti davanti a Portogallo e Congo a 1, mentre è a zero l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro che rischia l’eliminazione contro i lusitani di Cristiano Ronaldo (Houston, ore 19), usciti tra tante polemiche dopo una prima giornata incolore, con il 41enne di Madeira che vuole cancellare l’amarezza dell’esordio cominciando ad incidere. Anche perché vedere il rivale di sempre (Leo Messi) volare sui prati mondiali, fa sempre un po’ di sana invidia da trasformare in rabbia agonistica sul terreno di gioco. Nell’altra sfida del Gruppo K, sogna la Colombia. Se batte il Congo è matematicamente ai sedicesimi.