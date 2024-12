Malore Bove: il calciatore ha ripreso conoscenza

Ha ripreso conoscenza e respira autonomamente, Edoardo Bove, il 22enne centrocampista della Fiorentina colto da malore al minuto 17 della gara tra i Viola e l’Inter. Si stava allacciando le scarpe quando è stato colto da malore e accasciato al suolo. Sono stati attimi drammatici a bordo campo dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Immediati i soccorsi, mentre le immagini dei calciatori con le lacrime agli occhi e le mani nei capelli, hanno dato l’immagine di una scena drammatica.

L’arbitro Doveri ha immediatamente interrotto il gioco e permesso all’ambulanza di entrare all’interno dello stadio e portare via l’ex calciatore della Roma. I soccorsi sono stati immediati e Bove è stato soccorso nei tempi giusti, con defibrillatore prima di essere trasportato con urgenza all’ospedale Careggi. Il calciatore è stato circondato dai compagni e dagli avversari, ognuno con il volto intriso di preoccupazione. La partita è stata sospesa e sarà recuperata partendo dal momento dell’interruzione, ma a nessuno, tra i calciatori e gli spettatori presenti, interessa, se non avere notizie positive sulle condizioni di Edoardo Bove.

Un episodio che ricorda quello accaduto lo scorso anno in Udinese-Roma quando il difensore giallorosso Ndicka si è accasciato al suolo privo di sensi e trasportato in ospedale, dove per fortuna, le sue condizioni sono migliorate fino a far tirare un sospiro di sollievo alla luce degli accertamenti eseguiti in ospedale.

A Firenze, sono attimi di trepidazione, con le due squadre unite in unico abbraccio, con in testa le condizioni di Bove e l’attesa dall’ospedale sulle sue condizioni. Le ultime notizie provenienti dal Careggi, fanno sapere che Edoardo Bove ha ripreso conoscenza e adesso respira in maniera autonoma. Il calciatore resta sotto osservazione medica soprattutto per capire le cause del malore.