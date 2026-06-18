L’uragano Kane lancia in orbita l’England

Il primo giro di ruota è andato e da oggi si cominciano già a delineare le situazioni nei vari Gruppi mondiali. L’ultima partita della prima giornata, ha regalato la certezza che l’Inghilterra è da tenere nella dovuta considerazione. Si è divorata la generosa Croazia con una facilità disarmante con un 4-2 che non ammette repliche. Troppo England per Modric e soci che sono crollati nella ripresa dopo aver tenuto testa ai Lord di Sua Maestà per tutti i primi quarantacinque minuti. In grande spolvero Harry Kane, l’uragano di Londra, doppietta al passo di Mbappè e Haaland, solo dietro a Leo Messi che si è portato a casa pallone e nuovo record mondiale con la sua tripletta. Chi invece ha stentato molto, è stato il Portogallo che ha fatto 1-1 con il Congo che va pure stretto alla formazione africana per volume di gioco e occasioni create. Il Ghana rimane in scia inglese grazie al successo su Panama all’ultimo respiro, mentre Fabio Cannavaro, ingoia il primo boccone amaro del suo mondiale, con l’Uzbekistan battuto (3-1) dalla Colombia.

Bosnia, ci sei?

Oggi prende il via la seconda giornata con alcuni test decisamente interessanti. A cominciare dalla sfida tra Svizzera e Bosnia. Girone equilibrato, tutti con un punto dopo la prima giornata, e sarà interessante vedere dove può arrivare questa Bosnia Erzegovina che nella prima giornata ha tenuto in scacco il Canada e stasera (ore 21 italiane) prova lo sprint per l’accesso alla seconda fase contro una Svizzera che nella prima giornata non ha certo entusiasmato. L’altra sfida del gruppo è tra Canada e Qatar, ed occhio alla formazione asiatica. Può andare lontano.

Messico e nuvole

Subito una sfida ad alta quota nel Gruppo A tra Messico e Corea del Sud, entrambe a quota 3. Chi vince ipoteca i sedicesimi da prima della classe. Il fattore campo (si gioca a Guadalajara, ore 3 di notte italiane) gioca a favore dei sudamericani, ma i coreani sono avversario scomodissimo. L’altra sfida è tra Repubblica Ceca e Sudafrica e vale il detto dell’antica Roma “Chi si ferma è perduto” perché in ballo c’è un terzo posto tra le migliori otto che potrebbe significare molto per entrambe le formazioni.