Lo "squalo" Nibali riporta l'Italia in vetta

Il siciliano ha vinto la gara dopo un lungo periodo di magra azzurra

a 109esima edizione della Milano-Sanremo di ciclismo si colora finalmente di azzurro. Vincenzo Nibali taglia il traguardo dopo un lungo periodo di magra per gli italiani: l'ultima vittoria nel 2006, con Filippo Pozzato. L'atleta siciliano ha conquistato un vantaggio superiore ai 10'' sui primi inseguitori ed è riuscito ad arrivare al traguardo senza farsi raggiungere. Sul podio sono saliti anche l'australiano Caleb Ewan, secondo, e il francese Arnaud Demare, terzo. Quarto il norvegese Alexander Kristoff e quindo il belga Jurgen Roelandts. Il campione del mondo Peter Sagan si è piazzato al sesto posto.



"Non lo so nemmeno io cosa ho fatto, oggi correvamo per Sonny Colbrelli. Io dovevo seguire, ho visto il vuoto e ho accelerato, ho visto subito che avevo 20'' di vantaggio e non mi sono mai più girato girato", ha commentato a caldo Nibali ai microfoni della Rai. Che ha aggiunto: "Ho proseguito fino alla fine e, solo a 50 metri dal traguardo, mi sono goduto questa vittoria". L'atleta ha anche ammesso: "Non pensavo di vincere, perché non ero velocissimo. Penso di avere fatto qualcosa per la storia, me la gusterò piano piano".