L’Ecuador stoppa la Germania

Nel Gruppo E accedono ai sedicesimi di finale Germania e Costa D’Avorio, con sconfitta finale per i tedeschi che si sono arresi all’Ecuador, mentre la Costa d’Avorio ha avuto la meglio su Curacao per 2-0. In classifica cambia nulla: ai sedicesimi vanno Germania e Costa d’Avorio, ma l’Ecuador a 4 punti può sperare nel ripescaggio. E’ grande impresa e festa per l’Ecuador che in rimonta piega la Germania. Ai tedeschi bastano tre minuti per indirizzare la sfida grazie alla conclusione da fuori di Sané. L’Ecuador c’è e rende la sfida equilibrata e la riprende con una conclusione da fuori di Angulo che spiazza Neuer. L’Ecuador ci prova e cresce con il passare dei minuti. Neuer salva su Valencia, poi occasioni per Caicedo e Rodriguez. Il gol è nell’aria e arriva a stretto giro, sugli sviluppi di un angolo, con Plata che sotto misura bella Neuer. Sconfitta indolore per i tedeschi, ma vittoria preziosa per la Costa D’Avorio che adesso sogna i sedicesimi.

Nell’altra partita, monologo Costa D’Avorio e 2-0 a Curacao che saluta il Mondiale. Il vantaggio nasce da una percussione di Diomandé che imbecca Pepé che beffa Room. La Costa d’Avorio ha in mano il match e la chiude con il raddoppio a firma ancora Nicolas Pepé. E adesso anche per la Costa d’Avorio, l’appuntamento con i sedicesimi.

Olanda e Giappone, avanti tutta

Previsioni rispettate nel Gruppo F. Passano Olanda e Giappone, mentre non dovrebbe essere difficile per la Svezia entrare come terza. Gli orange dominano la Tunisia, battuta per 3-1 senza problemi: strada spianata con l’autorete di Skhiri dopo tre giri di lancette e raddoppio a stretto giro firmato da Brobbey. In pratica dopo sette minuti il match era già archiviato. Nella ripresa un leggero rilassamento degli olandesi porta al gol del momentaneo 2-1 firmato da Mastouri, ma appena il tempo di mettere la palla al centro che è arrivato il definitivo 3-1 di Van Hecke che ha chiuso la pratica, lanciando l’Olanda da prima in questo Gruppo. Tunisia eliminata. Nell’altra partita, ha vinto la paura tra Giappone e Svezia e alla fine ne è uscito fuori un pari (1-1) che promuove il Giappone, mentre la Svezia dovrà affidarsi, con grandi possibilità, al ripescaggio tra le migliori otto terze. Tutto in pochi minuti nella ripresa, con il vantaggio nipponico di Maeda e pari svedese con Elanga. Va bene così. Adesso i sedicesimi, con l’Olanda che dovrà affrontare un match estremamente scorbutico contro il Marocco, mentre è andata peggio al Giappone che sfiderà il Brasile di Carlo Ancelotti.

Spagna alla prova del nove

Oggi altre sei formazioni a caccia della qualificazione. La sfida più intrigante è quella di Guadalajara dove la Spagna affronta l’Uruguay. Spagna 4, Uruguay e Capo Verde 2, Arabia Saudita 1. La Spagna non può e non deve fare calcoli contro i sudamericani che per andare avanti devono solo vincere. Spagnoli che dovranno solo pensare a fare loro la partita evitando clamorose sorprese perché alle spalle anche Capo Verde potrebbe inserirsi nella corsa alla qualificazione. De la Fuente lo sa e la Spagna sa bene cosa fare. Nel Gruppo I già qualificate Francia e Norvegia che nello scontro diretto di Boston si giocano solo il primo posto. Intrigante anche il Gruppo G con Egitto (4 punti) che sfida l’Iran (2) e la Nuova Zelanda (1) il Belgio (2). Ed anche qui tutto può ancora succedere.