La notte delle stelle: Leo è Magic

17-60-76, non sono numeri da giocare al lotto, ma i minuti della tripletta firmata da Leo Messi nell’esordio Mondiale. L’Argentina travolge l’Algeria all’esordio con la tripletta del diez che nella notte di Kansas City fa la storia e aggancia Miroslav Klose a quota 16 tra i marcatori di sempre nella storia del mondiale. Numeri che parlano: il 16 giugno 2006 l’esordio di Messi al Mondiale quando contro la Serbia impiegò appena sedici minuti per timbrare il cartellino. E venti anni dopo, stesso giorno, la Pulce si regala una tripletta che non solo lancia in orbita l’Argentina, ma permette a Messi di agganciare Miro Klose nella classifica marcatori di tutti i tempi al Mondiale. Una notte magica, senza altre parole. Messi sorprende tutti, una condizione straordinaria, a dispetto delle quaranta primavere sulle spalle. Prende per mano e trascina l’Argentina, e non solo per i tre gol segnati che stendono la pur generosa Algeria.

Francia e Norvegia nel segno di Mbappè e Haaland

L’esordio della Francia è quello giusto. I Blues di Didier Deschamps stendono il Senegal (3-1) e conquistano i primi tre punti del loro Mondiale. Una partita complicata perché il Senegal non è niente male, anzi copre bene tutti gli spazi e si difende con ordine. I francesi la sbloccano all’ora di gioco grazie al solito Mbappè: filtrante illuminante di Olise e gran destro da centro area dell’attaccante del Real Madrid che fa 1-0. Il Senegal si scopre e in controgioco incassa il raddoppio. Rabiot pennella per Barcola, gran destro e 2-0. Il 3-0 è ancora Mbappé a firmarlo, con una magìa da fuori area che batte ancora Mendy. Vittoria convincente per i transalpini che vogliono volare alti nei cieli mondiali. L’esordio è giusto, crederci non è peccato. La Norvegia c’è e all’esordio, cala il tris contro l’Iraq, rispondendo alla Francia. Finisce 4-1 nel segno di Erling Haaland che firma una doppietta. Per i norvegesi il 4-1 vale tanto perché potrebbe fare la differenza in caso di arrivo a pari punti.

Oggi Portogallo e Inghilterra

Si chiude la prima giornata con altre quattro partite, in particolare la scesa in campo di Portogallo e Inghilterra con in campo altre autentiche stelle. Cristiano Ronaldo, Luka Modric ed Harry Kane.