Kane salva l’England

Tanta sofferenza per l’Inghilterra che riesce ad avere la meglio sul Congo nella parte discendente, grazie alla doppia zampata di Harry Kane, che salva Tuchel in un match che sembrava stregato per la formazione dei Tre Leoni. Congo avanti con Cipenga, inglesi che hanno fatto fatica a riprendere la partita, con un possesso troppo lezioso, ma senza occasioni vere. Manovra lenta, prevedibile, ma nella seconda frazione gli inglesi cambiano marcia e costruiscono almeno quattro chiare occasioni, con il Congo che si difende bene e sfiora il 2-0 con il palo colpito da Wissa. Poi si scatena l’uragano di Londra, Harry Kane che nel giro di qualche minuto piazza l’uno-due che salva l’Inghilterra.

Il Belgio ribalta il Senegal al 125esimo minuto

Una partita incredibile a Seattle tra Belgio e Senegal, vinta dai Diavoli Rossi all’ultimissimo respiro (3-2). Va in affanno la formazione di Rudi Garcia, ne approfitta il Senegal che va avanti di due con Diarra e Sarr. Finale all’arma bianca, con i Diavoli Rossi che a quattro dalla fine sono fuori dal mondiale, ma Prima Lukaku poi Tielemans allo scadere, portano la partita ai supplementari. Il Belgio ne ha di più ma non graffia. Il match si compie al quinto minuto del secondo supplementare quando Tielemans viene steso in piena area e calcio di rigore dopo una attenta revisione al Var. Dagli undici metri va lo stesso Tielemans che con glaciale freddezza trasforma il rigore che vale il 3-2 per i suoi e le porte degli ottavi. Disperazione Senegal che esce a testa alta. Per quanto possa servire. Per i belgi, adesso gli Stati Uniti.

Il sogno americano continua

Nella giornata delle vittorie all’ultimo respiro, l’unico successo comodo è quello degli Stati Uniti che alla San Francisco Bay Arena, battono per 2-0 la Bosnia e volano agli ottavi di finale dove affronteranno il Belgio. Partita gradevole quella giocata nella Baia, con gli uomini di Pochettino a fare la partita. Gli Stati Uniti hanno avuto di nuovo un motivo per sorridere in una partita a eliminazione diretta dei Mondiali, più di vent’anni dopo. La squadra di Pochettino ha confermato il suo status di favorita nella partita contro la Bosnia. Con Pulisic di nuovo titolare dopo aver superato i problemi fisici che avevano condizionato il suo debutto nel torneo, e con la maggior parte dei titolari a disposizione, gli americani sono riusciti a superare un turno a eliminazione diretta dei Mondiali per la prima volta dal 2002. La Bosnia, che affronta la partita più importante della sua storia, essendo alla sua prima qualificazione ai Mondiali, si è trovata di fronte a una squadra che non si è lasciata sfuggire l’occasione. Dzeko e compagni ci hanno provato, ma nulla hanno potuto contro la migliore qualità americana. A decidere la sfida di San Francisco, le reti, una per tempo, di Balogun (poi espulso a inizio ripresa) allo scadere dei primi quarantacinque minuti, e il raddoppio di Tillman con una punizione dal limite imparabile. Il sogno americano, continua e adesso negli ottavi, sfida il Belgio. L’America del calcio, vuole continuare a volare alto.

Oggi tocca alla Spagna

A Los Angeles, alle 21 italiane, riflettori puntati sulla Spagna che affronta l’Austria, mentre all’una di notte c’è Portogallo-Croazia, sfida d’altri tempi, Ronaldo contro Modric: le vincenti di queste due sfide si affronteranno agli ottavi e per una, non ci sarà più spazio in questo mondiale.