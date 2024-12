Inter travolgente all’Olimpico

Una partita comincia bene e finita malissimo per la Lazio che mette sotto pressione l’Inter. Poi, perde Gila, Gigot, il sostituto, provoca il rigore che sblocca la gara. Raddoppia a stretto giro Dimarco e nella ripresa il doppio Barella-Dumfries chiude una gara diventata facile per la squadra di Inzaghi, trasformato in incubo per la Lazio. Nel finale i sigilli di Carlos Augusto e Thuram.Finisce 6-0 per i nerazzurri che salgono al terzo posto ad un punto dal Napoli e a tre dall’Atalanta, con una partita in meno. La Lazio resta sesta a quota 31, ma al netto del pesante 4-0, non è una bocciatura per la squadra di Baroni.

Calha-Dimarco, l’Inter vola

Un primo tempo giocato meglio dalla Lazio che per mezz’ora fa la partita e crea pericoli, poi l’Inter ingrana le marce basse e chiude avanti la prima frazione per 2-0. Godibile la prima parte di gara, con la Lazio più vivace rispetto ai nerazzurri. Dopo mezz’ora, iniziano i guai per Baroni che perde Gila per infortunio, dentro Gigot, che sarà determinante per sbloccare il risultato. Su azione da calcio d’angolo, la formazione di Inzaghi passa con De Vrij che la mette dentro sotto misura, ma il gol viene annullato da Chiffi che punisce la posizione irregolare di Lautaro Martinez. Ma non è finita, perché il Var richiama il direttore di gara per un tocco di braccio di Gigot, inevitabile la concessione del calcio di rigore. Dal dischetto, la freddezza del solito Calhanoglu che spiazza Provedel e porta avanti i nerazzurri. Ma è dal vantaggio che la partita si apre, con i nerazzurri che spingono sulle ali dell’entusiasmo. Calhanoglu apre per Dumfries che centra dalla parte opposta dove trova il liberissimo Dimarco che di piatto mancino infila ancora Provedel: 2-0 in pochi minuti che tagliano le gambe alla Lazio e lanciano in orbita i Campioni d’Italia.

Troppa Inter, la Lazio si inchina

Baroni cambia ancora, ma stavolta scelta tecnica: fuori Gigot, protagonista in negativo sull’episodio del rigore, e dentro Lazzari, con Marusic che va a fare il difensore centrale. Calhanoglu vede Barella in posizione centrale al limite e lo serve. Il sardo si coordina e di controbalzo infila all’incrocio dei pali. La Lazio si spegne del tutto e l’Inter dilaga: Bastoni mette in mezzo una palla la bacio per Dumfries che salta più in alto di Nuno Tavares, batte ancora Provedel: 4-0 Inter. Combinazione vincente Carlos Augusto-Dimarco con l’esterno che riceve e serve di nuovo il brasiliano che sotto misura fa cinquina. E al novantesimo si aggiunge alla festa anche Thuram che fa 6-0. Notte perfetta per l’Inter, da dimenticare per la Lazio.