Inter, missione compiuta

Una formalità o quasi. L‘Inter avanza in Champions e accede ai quarti di finale dove incontrerà il Bayern Monaco che nel doppio confronto degli ottavi, ha avuto ragione del Bayer Leverkusen. Inzaghi tiene a riposo Lautaro, Bastoni e Barella pensando alla sfida scudetto di domenica contro l’Atalanta. Prove generali per Bergamo dove la sfida con i nerazzurri di Gasperini avrà ben altro peso. Poi, pensieri ai quarti, contro il Bayern Monaco. Non sarà facile, ma è chiaro che l’Inter alla finale ha già strizzato l’occhio da parecchio.

Inter in scioltezza

Il 2-0 di Rotterdam pesa come un macigno sulle spalle degli olandesi che dopo una manciata di minuti vanno sotto per effetto del gol di Thuram che piega le gambe ad ogni possibile rimonta. Due rigori segnano il resto della partita, il momentaneo pari di Modej, cui risponde a stretto giro Calhanoglu che fissa il punteggio sul definitivo 2-1. Inter in scioltezza, senza tanti fronzoli visto che il grosso lo avevano già confezionato nella gara di andata.

Avanti Bayern e Barcellona

Il ritorno senza ansia, con la qualificazione già consolidata nella gara di andata. Il Bayern, dopo il 3-0 di Monaco, ha ribadito la sua superiorità tecnico e tattica, andando a vincere per 2-0 alla BayArena grazie ai gol di Kane e Davies che hanno frantumato le flebili speranze delle aspirine di ribaltare il pronostico. Troppo forte la formazione di Kompany, attesa ai quarti, come detto prima, dall’Inter. E sarà super sfida. Passa facile anche il Barcellona che spedisce a casa il Benfica, battuto 1-0 in Portogallo, ribadito dal 3-1 dell’Olimpico di Barcellona: a segno Yamal, migliore in campo, e Raphinha autore di una doppietta. I blaugrana affronteranno ai quarti la vincente di Dortmund-Lille in programma domani.

Rigorosamente Psg