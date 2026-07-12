Inghilterra-Argentina è la seconda semifinale

Saranno Inghilterra e Argentina a giocare la seconda semifinale mondiale. Con una doppietta della sua stella Jude Bellingham, l’Inghilterra centra la qualificazione al penultimo atto mondiale. battendo a Miami per 2-1 la Norvegia. Soffertissimo il successo dell’Argentina che solo ai supplementari, riesce a domare la Svizzera (2-1) che ha giocato l’overtime con un uomo in meno.

Hey Jude, l’England sogna

L’Inghilterra conquista la semifinale mondiale grazie al 2-1 in rimonta firmato dalla stella del Real Madrid Jude Bellingham. Partita molto tattica, ritmi bassi in avvio con la formazione di Tuchel a fare la partita anche se a passare sono gli scandinavi. Berge ruba palla a Kane e apre a sinistra per Schjelderup che nel tentativo di crossare colpisce male il pallone. Ne esce una traiettoria beffarda che scavalca il portiere inglese, tocca il palo e va dentro. Ma l’Inghilterra riprende a macinare gioco, con il pari che arriva solo allo scadere della prima frazione con una rasoiata di Bellingham che si infila in mezzo a tre norvegesi e fa 1-1. La partita si apre, la Norvegia si vede annullare un gol per posizione irregolare. Si va ai supplementari e a risolverla è ancora lui, Juve Bellingham che raccoglie una corta respinta del portiere norvegese e insacca il gol che vale la qualificazione alla semifinale.

Batticuore Argentina, Svizzera con onore

Per la terza volta consecutiva l’Argentina supera soltanto dopo il 90’ (e per due volte ai supplementari) l’avversario di turno. Una squadra che non finisce mai elimina così una Svizzera (3-1) che ha fatto ottima figura per oltre un’ora e poi eretto una catena montuosa, in dieci, a difendere almeno il sogno dei rigori. Sblocca MacAllister, Ndoye la riprende ma a stretto giro Embolo combina la frittata, simulando un fallo e prende il secondo giallo e la via degli spogliatoi. Si va anche qui anche supplementari che l’Albiceleste risolve con le reti di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. E può festeggiare. Svizzera a casa, ma a testa alrtissima. Oggi e domani giornata di riposo, si riprende martedì 14 a Dallas con Francia-Spagna, finale anticipata, e il giorno seguente ad Atlanta con Argentina-Inghilterra.