Infantino: “Il più grande evento della storia”

E’ un Gianni Infantino raggiante, quello che dal palco della Trump Tower al 725 5th Ave, racconta il suo Mondiale a poche ore dalla finale di domenica al Metlife nel New Jersey. A fare gli onori di casa il presidente americano Donald Trump, ma il palcoscenico se l’è preso il numero uno della Fifa, che ha espresso grande entusiasmo per il successo del torneo di quest’anno. “Vi avevo promesso che avremmo realizzato un grande Mondiale. E, senza dubbio, questo Mondiale ha superato ogni aspettativa”, le prime parole di Infantino, che ha aggiunto che finora 7 milioni di tifosi hanno assistito alle partite e “miliardi” le hanno seguite in televisione. “Il sogno americano è diventato realtà. Abbiamo unito il mondo, abbiamo unito il mondo in America. Quando vi dissi che avremmo organizzato un grande Mondiale, aggiunsi che l’America avrebbe accolto il mondo. E lo avete accolto davvero. Tutti coloro che sono venuti qui si sono divertiti, e lo stesso vale per chi è rimasto a casa, guardando le immagini incredibili di queste splendide città ospitanti e dei tifosi provenienti da ogni parte del mondo, riuniti in pace, felicità e gioia. Perché — non so se lo sappiate — la definizione ufficiale della FIFA è che essa è, da 120 anni, il fornitore ufficiale di felicità per l’umanità. Noi offriamo gioia e felicità, a meno che la propria squadra non perda, ovviamente. E tutto questo, naturalmente, non sarebbe stato possibile. Lo dico perché è la verità: non ha bisogno di complimenti, Signor Presidente, ma questo Mondiale non avrebbe riscosso un successo così incredibile senza di Lei. Questa non è stata, e non è, soltanto la più grande Coppa del Mondo di tutti i tempi. È il più grande evento umano, sociale e culturale a cui l’umanità abbia mai assistito. E noi tutti ne facciamo parte. Per questo La ringrazio molto, Signor Presidente”.

Le parole di Trump

Accanto a lui Donald Trump si crogiolava per le parole di Infantino, decisamente nel suo stile, aggiungendo che è stato “forse l’evento sportivo di maggior successo nella storia del mondo. È stato un vero onore per gli americani condividere il nostro magnifico Paese con il mondo. E oggi l’America è più forte, più ricca e più in forma che mai, e voi ne siete una parte importante”, ha concluso Trump, con l’abbraccio finale con Infantino. Entrambi saranno alla finale di domenica al MetLife Stadium e consegneranno il trofeo alla squadra vincitrice, nel match che vedrà sfidarsi Spagna e l’Argentina, con l’Albiceleste che punta a diventare la prima nazionale a vincere due titoli consecutivi dai tempi del Brasile nel 1958 e nel 1962, mentre per la Spagna si tratta della seconda finale, dopo la vittoria ottenuta nel 2010 in Sudafrica.