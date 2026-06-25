Incantano Vinicius e il Brasile

L’inizio dell’ultima giornata delle gare di qualificazioni, regale certezze. Dopo Germania, Messico, Stati Uniti, Argentina, Francia, Norvegia, Colombia, altre sei squadre si aggiungono alle promosse ai sedicesimi: Canada, Svizzera, Brasile, Marocco, Corea del Sud. Il Brasile è tanto anzi, tantissimo, e lo dimostra vincendo comodamente il terzo appuntamento mondiale travolgendo all’Hard Rock di Miami la Scozia che pure era annunciata in grande spolvero. Finisce 3-0 per gli uomini di Carlo Ancelotti che vanno in estasi dando vita ad un gioco arioso e piacevole. Decidono la doppietta di Vinicius Junior e il gol di Cunha. Tutto troppo facile per la formazione di Ancelotti che si vede “regalare” il vantaggio per una indecisione della difesa scozzese. Vinicius sa di essere l’uomo più atteso e non tradisce le attese, prendendo per mano il Brasile, mettendo a segno un uno-due mortifero che tramortisce la Scozia, mai in partita e vittima sacrificale della nazionale carioca che disegna buon calcio e nella ripresa trova il gol del 3-0 con Cunha che poi lascerà il campo a beneficio di un applauditissimo Neymar, al suo esordio al Mondiale. Missione compiuta per il Brasile che approda ai sedicesimi da primo dove affronterà la seconda del Gruppo F, ovvero una tra Olanda, Giappone e Svezia. Nello stesso gruppo, passa anche il Marocco che chiude secondo, vincendo con tanto sofferenza il match contro Haiti imponendosi per 3-2 al termine di una partita giocata su sottili fili di equilibrio. Chi invece rischia di andare fuori dal Mondiale, è la Scozia, di McTominay, che chiude terza con tre punti, ma una pessima differenza reti (-3) che rende problematico rientrare tra le otto migliori terze.

Avanti Svizzera e Canada

Il Gruppo B ha le sue qualificate. Passano a braccetto Svizzera e Canada, mentre la Bosnia, terza, dovrà passare per la fase di ripescaggio, ma con 4 punti non dovrebbe essere difficile. Tutto facile per la Svizzera che a Vancouver rovina la festa dei canadesi che però non riescono mai a rendersi pericolosi. Partita che si sblocca nella ripresa: Vargas firma l’1-0, poi Manzambi raddoppia firmando il suo terzo gol in questo Mondiale. Il Canada accorcia con Promise David, ma è troppo tardi. Vince la Svizzera ma ai sedicesimi vanno entrambe. Chi invece dovrà far ricorso al ripescaggio tra le migliori otto terze, è la Bosnia Erzegovina che a Seattle supera per 3-1 il Qatar che lascia il torneo. Il gioiellino Alajbegovic firma l’1-0 con un destro imparabile a fil di palo e a stretto giro arriva il raddoppio. Si tratta di autorete di Al Brake che nel tentativo di contrastare Dzeko infila nella propria porta. Al-Haidos prova a riaprire il match, ma la Bosnia chiude ogni discorso con Mahmic. Ora la Bosnia con 4 punti, può sperare di rientrare tra le migliori otto del torneo e accedere ai sedicesimi. Infine nel gruppo A, conferma per il Messico (3-0 alla Repubblica Ceca): a fargli compagnia è il Sudafrica che nello scontro diretto piega la Corea del Sud.

Intrigo nel Gruppo F

E oggi altre quattro gare ad altissima tensione, perché se Stati Uniti e Germania sono già qualificate, gran bagarre per le altre squadre a caccia della qualificazione. I tedeschi sfidano l’Ecuador destinato a lasciare il Mondiale a meno di clamorosi ribaltoni, mentre gli Stati Uniti affrontano la Turchia di Montella, già condannata a tornare a casa, mentre la lotta rusticana sarà tra Australia e Paraguay che nello scontro diretto si giocano la seconda fase. Intrigante il Gruppo F con Olanda e Giappone a 4, Svezia a 3. Gli olandesi affrontano la Tunisia e hanno i favori del pronostico dalla loro, mentre tra Giappone e Svezia chi si ferma è perduto.