Gigi Riva, un mito italiano: il campione riservato dal gol facile

“Rombo di tuono”, l’attaccante che ha portato il Cagliari sul tetto del calcio italiano e detiene da mezzo secolo il primato di reti segnate con la maglia azzurra. L’uomo dal carattere riservato, segnato dal dolore e da scelte di vita il più possibile lontano dai riflettori. Luigi “Gigi” Riva è stato entrambe le cose e la sua grandezza e la sua umanità sono adesso raccolte nel volume della collana Treccani “Miti Italiani” a lui dedicato. L’opera ne ripercorre le imprese sul campo, con tanto di foto che lo ritraggono in azione, e la vita privata. In occasione del suo compleanno, il 7 novembre il volume sarà presentato al Teatro Lirico di Cagliari, in una serata evento che vedrà insieme gli autori, alcuni suoi compagni di squadra nell’anno dello scudetto e momenti musicali.

Simbolo di riscatto

Per la Treccani Luigi Riva (Gigi) – Leggiuno (Varese), 7 novembre 1944 – Cagliari, 22 gennaio 2024 – non è stato soltanto uno dei più grandi calciatori della storia italiana, ma un simbolo di riscatto, fedeltà e appartenenza. Una storia unica, raccontata ora in un volume della collana Treccani Miti Italiani, che ne ripercorre la vicenda umana e le imprese sportive, restituendo la complessità di un mito nazionale. Fu il giornalista sportivo Gianni Brera a ribattezzarlo con straordinaria efficacia “rombo di tuono”, per sottolinearne le devastanti capacità agonistiche. Fortissimo di testa, calciava praticamente solo con il piede sinistro, ma con quello, al volo, da fermo o in acrobazia, ha segnato gol che sono passati alla storia del calcio italiano.

Campione e uomo vulnerabile

Il libro, accompagnato da un ricco apparato iconografico, ripercorre anche le imprese con la Nazionale — dall’Europeo del 1968 al Mondiale del 1970 — insieme ai record (35 gol in 42 partite) e agli infortuni che ne segnarono la carriera. Ne emerge una duplice dimensione: il campione trascinatore e l’uomo vulnerabile, che in Sardegna trovò l’habitat ideale per vivere al meglio la sua riservatezza, il suo disinteresse per i clamori e per gli effetti distorti della popolarità.

L’attaccante “artista”

Il volume si sviluppa su un doppio registro: da un lato l’eroe popolare, il calciatore — simbolo di riscatto per la Sardegna e icona nazionale — dall’altro l’uomo riservato, segnato da lutti familiari, infortuni e da una scelta di vita lontana dal clamore. Il curatore Giorgio Pitzianti ne tesse il filo cronologico e biografico, delineando — nel primo e nell’ultimo intervento — le coordinate emotive di una infanzia inizialmente serena nel paese natale di Leggiuno, poi segnata da lutti precoci che diventeranno la matrice della sua identità. Da qui nasce la necessità di trasformare il dolore in energia agonistica che si sprigiona proprio in Sardegna, dove arriva a diciannove anni e diventa non soltanto un campione, ma il fulcro di un progetto collettivo. Il Cagliari dello scudetto del 1970 non è un episodio isolato, bensì il risultato di una costruzione lenta e consapevole che trova in lui il proprio centro: non più un giocatore inserito nella squadra, ma una squadra costruita attorno a lui. Anni di crescita e prestazioni straordinarie culminate nella conquista dello scudetto, un “miracolo” indissolubilmente legato anche alla figura di Manlio Scopigno, allenatore fuori dal comune. Con Riva si realizza un incontro perfetto tra un tecnico “filosofo” e un attaccante “artista”.

L’evento

La presentazione del volume si terrà sabato 7 novembre 2026 alle 20:30 al Teatro Lirico di Cagliari. Insieme agli autori e ad alcuni protagonisti dello scudetto del 1970, la serata ripercorrerà la storia di Gigi Riva tra letture, testimonianze e le musiche dal vivo di Moses Concas, Chiara Effe & Band e Piero Marras. Nel foyer del Teatro sarà allestita anche una mostra. L’evento è realizzato in collaborazione con il Cagliari Calcio, con L’Unione Sarda come media partner e con il patrocinio del Comune di Cagliari e della Regione.

La fedeltà a una vocazione

Ma non sono state soltanto le imprese sul campo a fare di Riva una leggenda. Come osserva Carlo Maria Ossola, presidente dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, nella presentazione del volume: “Gigi Riva è stato celebrato oltre la potenza del suo tiro: è divenuto idolo per quel tenace attaccamento al Cagliari (egli di origine lombarda non si lasciò mai sedurre dalle vantaggiose proposte di trasferimento delle squadre del continente) che toccava la vena più segreta di ogni appartenenza: la fedeltà. La fedeltà a una vocazione, non a un mestiere; in un’intervista a Monaco, nel 2005, ebbe a dichiarare: «Io avrei pagato per giocare al calcio, mentre mi pagavano». Ecco, tutto qui il fascino della storia di Gigi Riva: la fedeltà, incrollabile, a una vocazione, a una Regione, a un sogno. Per questo il suo mito rimane in noi intatto”.