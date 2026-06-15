Germania Settebellezze. Oggi tocca alla Spagna

Troppa Germania per un piccolo Curacao. L’avventura tedesca al Mondiale inizia con una valanga di gol ai danni del modestissimo Curacao che pure trova il modo di illudersi. A Houston, tedeschi subito avanti con Nmecha, ma a metà della prima frazione, il paradiso si apre per il Curacao che con Comenencia, ex Juventus Next Gen Comenencia, batte Neuer su conclusione deviata, e trova il pari. Ma finisce qui, perché da quel momento la Germania concede nulla all’avversario e lo seppellisce sotto una valanga di gol. A segno Schlotterbeck, Havertz ( doppietta), Musiala, Brown e Undav. Finisce 7-1 per la banda di Nagelsmann che vale il primato nel Gruppo.

Frena l’Olanda

Stecca l’Olanda all’esordio mondiale. Contro il Giappone è solo 2-2 in una partita mai avara di emozioni. Ad Arlington succede praticamente di tutto, in un match che ha fatto divertire il pubblico sugli spalti, un po’ meno gli olandesi che troppo presto hanno pensato di avere portato a casa il risultato pieno. Orange che vanno avanti due volte, prima con van Dijk a inizio ripresa poi con Summerville (che intesa con Malen, Gasperini può prendere nota), ma prima arriva il pari di Nakamura poi allo scadere il definitivo pari di Kamada. Il match dell’AT&T Stadium regala emozioni pari allo zero in un primo tempo bloccato grazie all’ottima fase difensiva dei nipponici e le poche occasioni capitate agli olandesi. Nella ripresa cambia l’intensità della partita. L’Olanda la sblocca con l’incornata di van Dijk, ma il pari dura un battito di ciglia perché il Giappone la riprende con Nakamura la cui conclude dal limite passa tra una selva di gambe e beffa Verbruggen. L’Olanda non ci sta e a stretto giro costruisce la palla del nuovo vantaggio con Summerville che infila il portiere nipponico con una rasoiata dal limite. L’Olanda potrebbe chiuderla, ma non ci riesce e nel finale viene nuovamente punita da Kamada che fa festa e mette in ginocchio gli orange di Koeman che devono accontentarsi di un pari che non era previsto. Poteva mettere dalla sua il discorso qualificazione e adesso dovrà arrotare i bulloni nelle restanti due partite per chiudere da prima il gruppo.

Turchia, che beffa

Esordio amaro come il fiele per la Turchia di Vincenzo Montella che all’esordio cede all’Australia per 2-0 dopo una partita letteralmente dominata, tra salvataggi del portiere australiano e i legni che frenano la prima dei turchi. A decidere la sfida le reti di Irankunda e Matcalfe che permettono all’Australia di agganciare in vetta al gruppo gli Stati Uniti. Amaro Montella a fine gara. “Il calcio è questo: noi abbiamo sprecato tante occasioni da gol e loro in contropiede ci hanno puniti. Non è mai facile affrontare una squadra che si difende così bassa e poi riparte in contropiede. In casi come questi, ci sarebbe servito un gol su calcio piazzato, che invece non è arrivato. Ma nulla è perduto, guardiamo alle due prossime partite con fiducia”. Nelle ultime due partite della giornata, a Philadelphia, successo della Costa d’Avorio che batte per 1-0 il Senegal con un gol allo scadere di Traore, mentre nell’ultima partita della giornata, quella giocata nella notte italiana, la Svezia ha battuto pesantemente la Tunisia per 5-1.

Tocca alla Spagna

E oggi la giornata si apre con l’esordio di una delle favorite, ovvero la Spagna di Luis de La Fuente che ad Atalanta (ore 18 italiane) affronterà Capo Verde, compagine per la prima volta al mondiale. Poi, a seguire, Belgio-Egitto (ore 21), Arabia Saudita-Uruguay (mezzanotte) e Iran-Nuova Zelanda (ore 3 di notte italiane).