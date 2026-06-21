Germania col vento in poppa

Cuore e carattere. La Germania ribalta la Costa d’Avorio (2-1) facendo suo lo scontro diretto della seconda giornata, si prende la vetta del Gruppo F e strappa la qualificazione ai sedicesimi di finale del Mondiale. A Toronto la partita si infiamma nella parte discendente del match quando Nagelsmann getta nella mischia Undav che negli ultimi venti minuti firma la doppietta che cambia il corso della partita.

Spettacolo a cielo aperto

Ivoriani avanti alla mezz’ora della prima frazione con l’intramontabile Kessie dopo una percussione del gioiello ivoriano Diomande conteso da mezza Europa. La Germania è viva e non molla, la Costa d’Avorio prova a sfruttare l’inerzia della partita e ne nasce uno spettacolo a cielo aperto. Arriva il momento di Undav, l’ariete dello Stoccarda che subentra dalla panchina e spacca la partita. Prima raccoglie il centro al bacio di Amiri e fa 1-1. La Costa d’Avorio spreca due occasioni per riportarsi avanti, ma al quarto di recupero, il guizzo tedesco, ancora con lo scatenato Undav che da centro area non perdona. E’ il gol partita, il 2-1 che lancia la Germania solitaria al comando del Gruppo con vista sui sedicesimi. Costa d’Avorio che resta in corsa: basterà battere Curacao all’ultima giornata, il 25 giugno a Philadelphia, per brindare. Proprio Curacao nella notte ha bloccato sul pari (0-0) l’Ecuador e il gruppo, Germania esclusa, può ancora qualificarsi.

Olanda e Giappone a suon di gol

A Houston, è Olanda show. Gli orange travolgono la Svezia e ipotecano il passaggio ai sedicesimi di finale. Finisce 5-1 per la formazione di Koeman che gioca calcio spettacolo, diverte e si diverte. Doppiette per Brobbey e Gakpo e personale per Summerville, con Dumfries autore di due assist vincenti. E’ un atto di forza quello degli olandesi che dopo il deludente 2-2 con il Giappone, avevano a disposizione solo la vittoria per tornare in corsa. Detto, fatto. Partenza sprint e subito il micidiale uno-due di Brobbey che prima addomestica un pallone servito da Gakpo per fiondare in rete da due passi, poi centro basso di Dumfries per fare il 2-0. Nell’attacco orange spicca anche Malen che gioca più decentrato rispetto al ruolo che occupa nella Roma, ma ugualmente preziosissimo. La musica non cambia nella ripresa e dominio Olanda. Ancora centro di Dumfries e stavolta all’appuntamento c’è Gakpo che infila sul secondo palo, con l’attaccante del Liverpool che si ripete a stretto giro con un bruciante destro. La Svezia è in ginocchio, trova il gol della bandiera con Elanga, ma allo scadere ecco la manita olandese con Summerville copn un micidiale destro sul primo palo. Finisce 5-1 e testa della classifica. I sedicesimi sono ad un passo. Come lo sono per il Giappone che ha travolto per 4-0 la Tunisia in una partita senza storia. Per l’Olanda prossimo turno agevole contro la Tunisia, mentre Giappone (4 punti) e Svezia (3) si contendono la seconda posizione.

Spagna, batti un colpo

E la domenica del pallone mondiale va a caccia di altre qualificate. A cominciare dalla Spagna che affronta l’ostacolo Arabia Saudita (ore 18 italiane) in un match da vincere a tutti i costi per evitare un pericoloso incrocio all’ultimo giro contro l’Uruguay che nella giornata sfida Capo Verde (alla mezzanotte italia). Nel Gruppo G l’equilibrio la fa da padrone e la giornata può essere indicativa per le qualificazioni. In campo Belgio-Iran (ore 21) e Nuova Zelanda-Egitto (ore 3 della notte italiana).