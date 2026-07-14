Furia Rossa su Dallas: Spagna in finale

La vince la Spagna con la forza dei nervi distesi, gioca una partita semplice ma al tempo stesso concreta. La Francia, vice campione del mondo, si arrende (2-0) e torna a casa, mentre la Spagna si prende meritatamente la finale mondiale. Gioca meglio da subito la formazione spagnola, palla a terra, possesso palla ad irretire una Francia che davanti alla brillantezza spagnola si è sciolta come neve al sole nonostante partisse da grande favorita. Ma il calcio è di chi lavora, come De La Fuente, che ha costruito una squadra, dove ha fatto crescere i talenti, mentre la Francia, fino a ieri irresistibile, ha fatto carriera grazie ad un attacco da mille e una notte, che nella giornata no, ha pagato dazio e torna a casa.

Tallone d’achille

La Francia ha pagato una fase difensiva che da sempre era stata il suo tallone d’Achille, con Digne inadeguato che prima ha provocato il calcio di rigore trasformato da Oyarzabal, poi si è fatto uccellare da Pedro Porro per il 2-0 ed ancora da Yamal, ma la terza rete è stata annullata. La Francia ha fatto poco anzi nulla. La vince in tutto la Spagna che può continuare a sognare e adesso aspetta la vincente di Inghilterra-Argentina per preparare la finale.

Spagna, testa e gambe

Deschamps si accorge che manca sostanza in mezzo, toglie Rabiot ed inserisce Konè. La Spagna fa girare più il pallone e manda spesso a vuoto i transalpini, attacca a pieni organico e ci vuole un super Maignan che ipnotizza Yamal chiudendo sulla sua conclusione. Ma i problemi della Francia sono soprattutto dietro e se nella giornata in cui davanti non incidono, ci si mette pure una difesa da sempre tallone d’Achille per Deschamps a fare danni. La Francia barcolla, è in ginocchio. Digne si perde Yamal che va in gol ma viene annullato. Non cambia la sostanza perché la Spagna domina prima con la testa e poi con le gambe. Qualche strappo di Mbappè, ma non basta per mettere il bavaglio a Luis De La Fuente che disegna calcio e non vende bruscolini, l’esatto contrario di Deschamps che ha sottovalutato il fatto che in mezzo la qualità di Koné aveva fatto la differenza e s’è visto. Inutile chiudere la stalla dopo che i buoi sono usciti. Olise un fantasma, Dembele non s’è mai acceso, Mbappè ci ha provato ma da solo poteva poco.

In attesa di Inghilterra-Argentina

Vince la Spagna, bella ed elegante che ha illuminato Dallas. E adesso può mettersi in poltrona e aspettare la vincente di Inghilterra-Argentina. Ma intanto a New York, la Spagna è già arrivata.