Francia e Inghilterra per il terzo posto

E’ la partita che nessuno vorrebbe giocare, tra disperazione e rimpianti. Quella per il terzo posto mondiale che vale quanto il due di coppe quando comanda bastone. Nulla. Figurarsi lo stato d’animo di Francia e Inghilterra che hanno sognato (in particolare i transalpini) il Mondiale e si ritrovano a dover giocare una partita che non solo non vale, ma che li costringerà ad altri giorni di permanenza qui in America con il morale sotto la suola degli scarpini. Avrebbero preferito tornare a casa e sbollire in famiglia la delusione. I francesi questa partita proprio non la vogliono giocare, ostaggi di un orgoglio calpestato sul prato di Dallas. Figuraccia cosmica, per tutti, calciatori e allenatore.

Per Didier Deschamps, è un addio amaro come il fiele, l’ultima partita sulla panchina dei Blues per poi lasciare il posto al promesso sposo Zinedine Zidane che avrà l’obiettivo di guidare la Francia prima all’Europeo d’Inghilterra del 2028 e poi al prossimo Mondiale del 2030 in Spagna, Portogallo e Marocco, con escursioni in Argentina, Uruguay e Paraguay. Ma anche sul lato inglese nessuno ha voglia di giocare questa partita. A confermarlo le parole del Ct Thomas Tuchel. “Nessuno vuole giocarla, perché noi volevamo la finale e abbiamo dato tutto per riuscirci. Tutti giocano per vincere, ma è così e alla fine siamo professionisti e giocheremo contro la Francia”.

Parole di circostanza per il Ct riconfermato fino all’Europeo che l’Inghilterra giocherà in casa, anche se proprio in casa sono nate feroci critiche sul suo operato, in particolare da ex calciatori inglese che bocciano il mondiale di Tuchel.

Ma sarà partita che magari servirà agli aspiranti capocannonieri per provare a vincere il titolo che vale poco, se non a livello personale, rispetto al mondiale. Al momento la classifica dice Messi e Mbappè 8 gol, Haaland 7 (ma è già a casa), Bellingham e Kane 6, Dembelè e Oyarzabal 5. Escluso il norvegese, gli altri possono ancora migliorare il loro score, con Messi e Mbappè che proveranno a sfruttare l’ultimo turno per incrementare il loro bottino. Magra consolazione per il francese, mentre la Pulce argentina è ancora in corsa per il titolo e avrà un motivo in più per portare i suoi sul tetto del mondo.

La finale tra Francia e Inghilterra si gioca a Miami con inizio alle ore 23 italiane. Consolatevi, vi farà bene.