Dalla nebbia spunta il Milan

Gioca bene, diverte e si diverte il Milan che a San Siro doma l’Empoli e conquista tre punti che valgono il settimo posto a meno uno dalla Juventus, sesta, a meno sei dalle quattro formazioni che a quota 28 inseguono il Napoli. Finisce 3-0 con gol di Morata e doppietta di Reijnders.

Effetto nebbia

Un bel Milan che ha avuto la meglio anche sull’effetto nebbia che ha avvolto San Siro. L’Empoli ha ragione di esistere solo in avvio quando prova a darsi un contegno. Poi, sale in cattedra la formazione di Paulo Fonseca che rende tutto facile. Sblocca Morata che raccoglie una corta respinta di Ismajli su Leao e infila da due passi. Il Milan insiste tanto da andare vicino al raddoppio con lo stesso spagnolo, poi con Pulisic e Theo Hernandez, per trovarlo al tramonto della prima frazione con Reijnders che dopo un rimpallo in sforbiciata da due metri mette alle spalle del portiere toscano. Un primo tempo dominato in lungo e largo da parte della formazione rossonera che ha giocato bene e divertito l’infreddolito pubblico di San Siro. L’Empoli prova a risvegliarsi dal torpore e lascia campo ai rossoneri che in controgioco, nella ripresa, trovano il terzo gol, ancora con Reijnders che si lancia per vie centrali e infila Vasquez dal limite. La partita si sgonfia, i ritmi si abbassano, ma il Milan continua ad attaccare anche se con meno veemenza. Si aspetta solo il triplice fischio di Dionisi che sancisce la vittoria netta ed inequivocabile del Milan.

Como e Monza non si fanno male

Un derby giocato in costante equilibrio deciso a cavallo dei due tempi. Sblocca la formazione lariana che va avanti con un perfetto stacco di testa di Engelhardt, ma il Monza la riprende dopo una manciata di minuti nella ripresa, grazie ad un calcio di rigore trasformato da Caprari, decretato per un mano in area di Nico Paz. L’equilibrio non si rompe neppure nel finale, con le due squadre che ci provano, prima il Monza con il palo colpito da Djuric, quindi il colpo di testa di Belotti che sfiora l’incrocio. Al Senigallia finisce 1-1, che lascia le due squadre sul fondo della classifica, Monza penultimo con 10 punti (sotto solo il Venezia a 9), e il Como terz’ultimo a quota 11.