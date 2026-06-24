Cristiano è tornato ed è record

Cristiano è tornato. Amareggiato da quell’esordio troppo brutto per essere vero, senza mai incidere proprio in quello che sarà il suo ultimo mondiale. E alla seconda, non ha fallito. Doppietta contro l’Uzbekistan che fa la storia, perché è l’unico calciatore del pianeta ad essere sempre andato a segno in sei diverse edizioni del mondiale. Gli ci sono voluti sei minuti per timbrare il cartellino, con la rabbia che aveva in corpo, scaricata su quel pallone che con ferocia si è insaccato alle spalle del portiere Uzbeco. Poi ha firmato la doppietta a stretto giro, per quello che è il decimo gol mondiale, battendo un altro record che apparteneva al connazionale Eusebio. Sulle ali del suo gioiello, il Portogallo ha travolto l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro per 5-0 e oltre alla doppietta di Cr7, sono andati a segno Nuno Mendes e persino il redivivo Rafa Leao, col quinto gol a referto come autorete di Nematov. Tornare in sella e obiettivo raggiunto per i lusitani che vogliono continuare a brillare e sognare. E con un Ronaldo così, nulla è precluso.

Inghilterra e Ghana non si fanno male

Finisce in parità (0-0) lo scontro diretto del Gruppo L tra Inghilterra e Ghana. Gli africani alzano un muro invalicabile per la squadra dei Tre Leoni che attaccano, fanno la partita, ma non sfondano, andando più volte vicino al gol. La Nazionale di Tuchel fa fatica ad alzare il ritmo: pochi rifornimenti alle punte e Kane isolato in mezzo all’area africana. Ghanesi attenti nella fase difensiva, gli inglesi ci provano ma l’unico indizio che portano a referto è il mischione nel finale sotto la porta ghanese. Troppo poco per vincere. In classifica Inghilterra e Ghana sono in testa con 4 punti.

La Croazia torna a correre

Una vittoria cruciale per la Croazia, che supera per 1-0 Panama e affronterà il Ghana in una partita decisiva nell’ultima giornata. Decide la rete messa a segno nella ripresa da Budimir. Così la Croazia è tornata in corsa per la qualificazione ai sedicesimi di finale. Budimir, subentrato dalla panchina, ha segnato il gol decisivo contro un Panama che ha lottato con grinta e ha giocato una partita molto intensa, creando diverse occasioni per pareggiare.

L’ultimo giro



E da oggi gare senza appello. Si giocano sei partite, tutte decisive. Nel Gruppo A, Messico già qualificato, Corea in pole per il secondo posto. Nel Gruppo B Svizzera e Canada si affrontano nello scontro diretto. Con un punto, passano entrambe. Nel Gruppo C, il primato se lo contendono Brasile e Marocco: più agevole il compito per i nordafricani contro Haiti, mentre i sudamericani di Ancelotti sfidano la Scozia che ancora spera. E’ il match clou di una giornata dove errori non sono ammessi.