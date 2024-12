Carattere Atalanta

Atalanta all’ultimo respiro

Una partita bellissima e intensa al Gewiss. Alla fine la spunta l’Atalanta che al tramonto del match trova la zampata vincente e conquista i tre punti contro l’Empoli che valgono la testa solitaria della classifica. Finisce 3-2 per la Dea in un vortice di emozioni. Ospiti avanti grazie a Colombo, ma l’Atalanta la ribalta grazie ai guizzi di De Ketelaere e Lookman prima dell’intervallo. L’Empoli è vivo e la riprende grazie ad un rigore di Esposito che fa 2-2. Equilibrio fino alla fine, spezzato dal gol di De Ketelaere che chiude i giochi e manda in orbita la Dea.

Manita Roma

Doveva vincere e tre punti sono stati per la Roma che all’Olimpico ha travolto il Parma e conquistato tre punti importanti sul cammino stagionale. Finisce 5-0 con doppietta di Dybala, personali di Saelemaeker, Paredes e Dovbyk. La Roma parte forte, ma brivido iniziale con Bonny che da due passi non inquadra la porta. Dovbyk sfiora subito il vantaggio che arriva dopo una manciata di minuti per un fallo in area ai danni di Dybala che dal dischetto sblocca la gara. La Roma insiste e a stretto giro trova il raddoppio con una conclusione al volo di Saelemaekers. Il Parma accusa il colpo e nella ripresa ancora Dybala a segno, doppietta per l’argentino per il 3-0. Ma non è finita, arrotonda Paredes su calcio di rigore e la chiude Dovbyk su assist di Dybala per il 5-0 finale.

Venezia, boccata d’ossigeno

Vittoria di peso per il Venezia che al Penzo batte per 2-1 il Cagliari e conquista 3 punti fondamentali nella lotta salvezza. Sblocca Zampano, raddoppia Sverko e la riapre nel finale Pavoletti, ma il risultato non cambia. Tre punti d’oro per i lagunari che salgono a quota 13 a meno uno dal Cagliari.