Belgio, il cuore non basta: Spagna in semifinale

Il cuore non basta, perché il Belgio gioca una partita sontuosa, tiene a freno la Spagna, ma crolla nel finale. Esce Courtois per infortunio e il suo vice, Lemmens, non trattiene sul finale una conclusione di Cubarsi, Merino è il più lesto di tutti ed insacca il gol partita. Finisce 2-1 per la Spagna che vola in semifinale dove l’attende la Francia. Partita bellissima al Sofi Stadium di Los Angeles, dove Luis De La Fuente trova il suo angelo, sempre nella casa degli Oscar. Mikel Merino, attaccante dell’Arsenal, si fa trovare al posto giusto nel momento giusto, ed un gol pesantissimo a pochi minuti dai supplementari, che regala la semifinale alla Roja al termine di una partita complicatissima.

Mezz’ora di noia

Partita bloccata e per mezz’ora vince la noia. La Roja fa possesso ma non graffia. I Diavoli si difendono con grande ordine, ma alla mezz’ora Courtois non trattiene un fendente di Dani Olmo, e Fabian Ruiz perfeziona in rete il più facile dei tap in. Ma il Belgio è vivo e non si arrende e prima dell’intervallo trova il pari al primo tiro in porta della partita. Centro di Castagne e De Ketelaere, come contro gli Usa, ci mette la testa e fa 1-1. E’ il primo gol subito dalla Roja in questo mondiale.

Trionfo Spagna

A venti dalla fine, con la Spagna a fare la partita e chiudere il Belgio nella propria metà campo, arriva l’infortunio di Courtois che lascia il campo a Lammens. Problema alla gamba destra per il portiere del Real che esce in lacrime. De la Fuente gioca la carta Merino e ancora una volta vede bene, perché il “Gunner” si fa trovare val posto giusto al momento giusto. E fa male anzi, malissimo, al Belgio, con il ragazzo di Pamplona che firma il secondo gol consecutivo in Coppa del Mondo e spinge la Spagna in semifinale. Il Belgio ci prova con coraggio fino alla fine, Laporte salva dove un’uscita a vuoto di Unai Simon. E finisce qui col trionfo Spagna. Ora la Francia. Domani gli altri due quarti: Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera.