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Basket in carrozzina: l’Italia per la prima volta in finale ai Mondiali

La nazionale azzurra di pallacanestro in carrozzina ha battuto in semifinale la Gran Bretagna e contenderà all’Australia la medaglia d’oro ai Campionati mondiali di Ottawa

Di redazione
Foto di Kampus Production: https://www.pexels.com/it-it/foto/sport-pavimento-ruota-pavimenti-6763759/

Gli azzurri del basket in carrozzina approdano per la prima volta in finale mondiale. La vittoria in rimonta sulla Gran Bretagna scrive una pagina di Storia nel libro dello sport italiano, con la nazionale che si andrà a contendere l’oro dei campionati di Ottawa con l’Australia. La squadra allenata da Castellucci ha superato 63 a 59 gli inglesi sorpassandoli definitivamente nell’ultimo quarto della partita. In ogni caso, otterranno il proprio miglior piazzamento nella competizione, dopo il quarto posto nel 2010. 

La semifinale

La Nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina ha battuto ieri sera la Gran Bretagna 63-59 nella semifinale dei Campionati del Mondo di Ottawa, conquistando per la prima volta nella sua storia l’accesso alla finale iridata.

La prima finale mondiale

Gli azzurri di coach Castellucci, arrivati in Canada senza i favori del pronostico, affronteranno sabato 19 settembre l’Australia alle ore 22,45 italiane per la medaglia d’oro. La vittoria contro i britannici assicura comunque all’Italia la prima medaglia mondiale della propria storia: il miglior risultato precedente era stato il quarto posto ottenuto nel 2010.

Vittoria in rimonta

La semifinale si è decisa in rimonta. La Gran Bretagna ha iniziato con maggiore incisività, portandosi sul 12-2, ma l’Italia ha progressivamente ridotto lo svantaggio. Decisivo il terzo quarto, nel quale la difesa azzurra ha concesso appena 7 punti agli avversari, mentre l’attacco ha ribaltato l’inerzia della gara. A trascinare l’Italia sono stati soprattutto Carossino, autore di 23 punti, e Papi, che ha chiuso con 14 punti e 5 assist. Importante anche il contributo della panchina, con gli 8 punti di Sbuelz e i 7 di Saaid. Nel finale la Gran Bretagna è tornata avanti, ma gli azzurri hanno mantenuto lucidità e intensità, completando il controsorpasso e difendendo il vantaggio fino alla sirena.

“Abbiamo fatto la storia”

“Quello che stiamo facendo è incredibile”, ha commentato Carossino al termine della partita. “C’è qualcosa di magico in questo gruppo”. Papi ha aggiunto: “Ci abbiamo creduto fino in fondo, anche quando la partita si era messa male”. Per coach Castellucci, “abbiamo fatto la storia. E ora manca una sola partita”

Fonte Agensir

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