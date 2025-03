L’Atalanta spegne la Juve

La domenica del pallone regala certezze non scritte. Al comando resta l’Inter a quota 61, +1 sul Napoli (2-1 alla Fiorentina), ma il colpo della giornata porta la firma dell’Atalanta che sbanca la Torino juventina e si conferma terzo incomodo nella corsa scudetto, a tre punti dalla vetta. Male la Juve, ancora quarta, ma domani nel posticipo del lunedì, la Lazio (in casa con l’Udinese), può scavalcarla. E’ la giornata che conferma la Roma che dall’arrivo di Ranieri ha cambiato marcia ed ora è settima in zona Europa. Si conferma il Bologna, sesto, dopo il successo esterno per 2-1 al Bentegodi contro il Verona.

Tracollo bianconero

L’Atalanta si presenta a Torino con la voglia di dare un senso alla sua stagione, e ci riesce vincendo nettamente la sfida contro una Juventus mortificata, nel gioco e nel risultato (4-0). Troppa roba la formazione di Gasperini, un mix di qualità, tecnica e temperamento, l’esatto contrario di una Juve che sparisce dal campo alla prima nota stonata. L’approccio è decisamente migliore di quello juventino, non solo per i gol segnati, quanto per la qualità del gioco espresso dalla squadra di Gasperini che l’ha dominata sotto tutti i punti di vista. La sblocca Retegui su calcio di rigore assegnato per un intervento col braccio in area di McKennie. La Juve non si fa vedere, giro palla ma occasioni zero. Nel finale è invece la Dea a sfiorare il raddoppio. Prima Lookman centra il palo. poi lo stesso attaccante nigeriano chiama agli straordinari Di Gregorio che si salva con un miracolo e poi chiude su una conclusione rabbiosa di Zappacosta. Fischi per la Juve al rientro negli spogliatoi, comprensibili, perché in campo, s’è vista solo l’Atalanta. E il dominio continua nella ripresa. Pronti, via e Atalanta sul 2-0. Di Gregorio respinge su Lookman, palla che arriva a De Roon che solo all’altezza del dischetto infila sotto l’incrocio. Imbarazzante la fase difensiva bianconera. Nella ripresa i bianconeri con i cambi avanzano il baricentro e provano a recuperarla, ma non c’è verso perché l’Atalanta attacca con tanti uomini e trova il facile 3-0 con Zappacosta che dopo un triangolo con Kolasinac, beffa Di Gregorio da due passi. L’Atalanta fa quello che vuole, Juve sempre più impalpabile. Nerazzurri padroni del campo e gloria anche per Lookman. Vlahovic scivola a metà campo e il nigeriano scappa verso Di Gregorio e lo batte inesorabilmente. Poker Atalanta, Juve subissata di fischi. Stravince la Dea che può continuare a sognare. Juve non pervenuta, neanche stasera.

Napoli in scia

Dopo il successo di ieri sera in rimonta dell’Inter sul Monza (3-2), il Napoli ha risposto come ci si attendeva, con una prova sanguigna contro la Fiorentina, battuta al Maradona per 2-1. Sblocca Lukaku che riprende una corta respinta di De Gea su conclusione si McTominay e raddoppia a inizio ripresa Raspadori. La Fiorentina si rimette in gioco a stretto giro con Gudmundsson e a quel punto inizia un’altra partita. La Viola spinge, il Napoli soffre un pochino, ma alla fine porta a casa tre punti d’oro che permettono a Conte di portarsi nuovamente a meno uno dall’Inter.

Infinita Roma

Quinta vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Ranieri che colleziona il dodicesimo risultato utile di fila. Vince a Empoli col minimo scarto (Soulé dopo venti secondi), ma legittima la sua prova con due legni e almeno quattro salvataggi di Silvestri che negato alla Roma di riserva il colpo del ko. Vittoria di peso, con i giallorossi che scavalcano Milan e Fiorentina e si piazzano al settimo posto. La rincorsa all’Europa continua.