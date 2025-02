Atalanta beffata, il Milan si fa male da solo

Il mercoledì di Champions non sorride al calcio italiano. Perdono sia Atalanta che Milan con dinamiche diverse. Bergamaschi beffati da un rigore visto solo dall’arbitro, rossoneri piegati da un clamoroso errore del proprio portiere.

Milan, che papera

I rossoneri si fermano sul più bello, battuti a Rotterdam dal Feyenoord complice la clamorosa papera di Mike Maignan che dopo due giri di lancette regala il vantaggio agli olandesi firmato da Paixao. Il Feyenoord legittima la vittoria con una traversa colpita dallo stesso Paixao e da un altro paio di occasioni pericolose. Milan non pervenuto. Ai rossoneri è riuscito nulla, prestazione insufficiente e alla fine, sia pur per un errore del portiere, successo olandese meritato. Pronti, via e subito la clamorosa papera di Mike Maignan che si è fatto uccellare da una conclusione violentissima di Paixao da 35 metri per il vantaggio Feyenoord. Il primo tempo tra gli olandesi e il Milan è tutto in questo momento che cambia la partita. Il Milan non reagisce e nessuno dei suoi uomini, a cominciare da Leao, sembra in grado di dare la scossa, Theo è un’anima in pena e sulla fascia di sinistra rossonera, gli olandesi imperversano con continuità facendo salire più di un brivido sulla schiena. A destra Paixao è imprendibile, si beve anche Walker poi centra la traversa. Feyenoord più compatto, risultato giusto. E anche la ripresa non cambia l’inerzia della partita con gli olandesi sempre pericolosi, con il Milan troppo in sofferenza. Carranza fa tutto bene innescato da Paixao, ma calcia malissimo. I rossoneri provano a scuotersi, ci prova Reijnders, palla alta sopra la traversa. Ma il Feyenoord quando attacca sa sempre come rendersi pericoloso. Paixao è un fulmine di guerra, riesce a portar via il pallone dai piedi di Walker, vede Maignan fuori dai pali, pallonetto che si perde a lato ma di poco, mentre siamo entrati negli ultimi quindici minuti con il Feyenoord che sembra pago del risultato, mentre il Milan non riesce a sfondare. Martedì prossimo il ritorno a San Siro, ma servirà un altro Milan per riprenderla.

Atalanta beffata da un rigore inesistente

Cominciamo dalla fine, perché Club Brugge-Atalanta, sta tutta nei secondi finali del recupero con un rigore inventato da Halil Umut Meler che regala la vittoria alla squadra di casa (2-1) e fa infuriare Gasperini e la Dea. Partita in grande equilibrio al “Jan Breydel Stadium” con le due squadre che faticano a trovare le misure all’avversario, si annullano e danno vita ad un match su sottili fili di equilibrio. I padroni di casa la sbloccano grazie ad un errore della coppia Hien-Posch, che consente a Jutgla di piazzare un destro imparabile per Rui Patricio. L’Atalanta c’è e ribatte colpo su colpo alle iniziative avversarie fino a trovare il meritato pari a quattro giri di lancette dalla fine della prima frazione con un colpo di testa di Pasalic. Equilibrio che persiste anche nella ripresa con l’1-1 che sembrava dover chiudere la contesa, ben accetto dai nerazzurri di Gasperini in vista della gara di ritorno della settimana prossima a Bergamo. Invece, in pieno recupero, la beffa che si materializza sotto forma di un calcio di rigore totalmente inventato dal direttore di gara per un inesistente contatto in area tra Nilsson e Hien. Dal dischetto lo stesso attaccante del Brugge che con freddezza piazza il colpo che fa infuriare l’Atalanta. Proteste inutili, adesso servirà maggiore attenzione a Bergamo per ribaltarla, ma quanto visto stasera è uno schiaffo in faccia al calcio.