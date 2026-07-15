Argentina in finale: 2-1 all’Inghilterra

In finale va l’Argentina che va a fare compagnia alla Spagna. Ad Atlanta batte per 2-1 in rimonta l’Inghilterra e continua a sognare. Partita dai due volti: insipida nella prima frazione, elettrica nella seconda. All’Inghilterra non basta sbloccarla con Gordon perché si chiude troppo e negli ultimi sei minuti subisce pari e sorpasso con Enzo Fernandes e Lautaro Martinez. Il sogno argentino, continua.

Zero emozioni

Tensione altissima ancor prima che il pallone cominci a rotolare. Gli argentini oscurano l’inno inglese, quelli d’Oltremanica fanno altrettanto. Si inizia, ma ad ogni tocco di palla si rischia la rissa. L’Argentina prova con il palleggio a stanare l’avversario, ma gli inglesi sono raccolti pronti ad innescare a innescare le due bocche da fuoco, ma occasioni pari allo zero. Vince la tensione. Ci provano Stones e James per la squadra di Tuchel, mentre per l’Argentina va al tiro solo con Enzo Fernandes. Partita più che bloccata.

Sblocca Gordon, la riprende Fernandes. Lautaro mette la freccia

Prova a partite forte l’Argentina e Alvarez testa la reazione di Pickford nel primo tiro in porta , con l’Inghilterra attenta, coperta, pronta a sfruttare l’arma del controgioco. Un classico già visto: ripartenza fulminea della squadra di Tuchel che trova con Rodgers il corridoio giusto per scappare a destra, centro basso con Molina che si perde Gordon che lo anticipa e mette dentro. Cambia l’inerzia della partita con l’Argentina chiamata a rispondere sul piano del gioco per riprendere l’Inghilterra che dal canto suo si difende. Messi inventa per Nico Gonzalez che la piazza di testa, Pickford salva tutto. Adesso c’è tanta Argentina, con l’England più prudente e finalmente a dieci dalla fine Scaloni si gioca la carta Lautaro Martinez. E mette sotto assedio la porta inglese, con l’Albiceleste a giocare il tutto per tutto. E l’assalto viene premiato quando alla fine mancavano appena quattro giri di lancette: gran diagonale di Enzo Fernandes, destro imprendibile e 1-1. L’Inghilterra accusa il colpo, McAllister centra il palo con una bordata da fuori, poi Lautaro appena entrato, si mette in proprio e con una rasoiata da fuori firma il vantaggio dell’Argentina che vale la finale di domenica contro la Spagna.