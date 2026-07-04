Argentina, che spavento

Per favore, non chiamatela cenerentola, perché Capo Verde, dopo aver bloccato la Spagna nella partita inaugurale, porta l’Argentina ai supplementari e cede solo a pochi passi dal traguardo. Non bastano i gol di Leo Messi e Lisandro Martinez per mandare in orbita l’Albiceleste, perché Capo Verde trova due volte il pari, si difende a denti stretti aggrappandosi all’orgoglio, ma nulla può, all’overtime, sul colpo di testa di Romero che a pochi passi dal centoventesimo minuto, chiude la sfida infinita, ma soprattutto inattesa. Onore a Capo Verde, accolto con scetticismo al Mondiale, ma che sul campo ha dimostrato tanta determinazione e cuore. Ma contro un colosso come quello dei campioni del mondo in carica, non è bastato. Argentina agli ottavi, ma che fatica: affronterà l’Egitto. Capo Verde a casa, ma a testa altissima.

L’Egitto riscrive la storia

E’ un Mondiale storico per l’Egitto che batte l’Australia ai calci di rigore e vola agli ottavi di finale dove affronterà la vincente di Argentina-Capo Verde. Finisce 5-3 dopo che i regolamentari si erano chiusi sull’1-1 con la rete di Ashour per gli egiziani e l’autogol a inizio ripresa di Hany che ha riportato in parità i canguri. L’Egitto torna a così a giocare un ottavo di finale a distanza di quasi un secolo, allora fu nel 1934. A Dallas tanto movimento ma partita decisa dal calci piazzati. Ashour di testa dopo pochi minuti porta in avanti i Faraoni che tengono bene, ma cadono a inizio ripresa per uno sfortunato autogol di Hany. I regolamentari non bastano, ma neppure i due supplementari, decide così la lotteria dei calci di rigore che premia l’Egitto. L’Australia cambia il portiere inserendo Ryan, senza effetto perché nella sequenza dei quattro tiri calciati, egiziani sempre a segno, mentre gli australiani sbagliano prima con Souttar, poi con Herringhton. L’ultimo tiro è affidato a Abdelmaguid che segna ed è l’inizio della festa egiziana, mentre per l’Australia, un altro addio ai calci di rigori.

Oggi via agli ottavi

Senza un attimo di tregua, si comincia ad entrare nella fase calda del Mondiale. Partono gli ottavi con alcune sfide intriganti. Oggi a Houston (ore 19 italiane) si comincia con Canada–Marocco per proseguire alle 23 italiane con Paraguay–Francia a Philadelphia. Il Marocco dei giovani e brillanti, vuole continuare a sognare, la Francia vuole solo confermare quanto di bello fatto vedere finora, senza dare nulla per scontato. Argentina docet.