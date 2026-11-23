Santa Fermina, esempio di fervente attività apostolica

Santa Fermina, vergine e martire, è nata a Roma e morta ad Amelia (Terni) nel 304 circa. E’ la figlia del prefetto di Roma Calpurnio Pisone.
Avvenimenti
- All’età di 15 anni si converte al cristianesimo.
- Si trasferisce a Civitavecchia, dove trova dimora in una grotta vicino al mare. Inizia un’intensa attività apostolica, soprattutto per la gente del porto. Svolge anche attività assistenziale verso i numerosi cristiani deportati in quella città a causa della loro fede.
Aneddoti
Durante il viaggio in mare da Ostia a Civitavecchia, Fermina, con la preghiera riesce a calmare le acque in tempesta.
Morte
Si reca ad Amelia, dove viene coinvolta nella persecuzione contro i cristiani indetta da Diocleziano. Nonostante le pesanti torture, rimane fedele a Cristo.
Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi