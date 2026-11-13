Spiritualità

San Serapio: dalla vita di cavaliere al sacrificio per un cristiano prigioniero

San Serapio, laico mercedario e martire, offrì se stesso per liberare uno schiavo cristiano: la vita, il sacrificio ad Algeri e la fedeltà al Vangelo

Di Luigi Luzi
Immagine creata con ChatGtp

San Serapio (Serapione), laico Mercedario e martire, nasce a Londra nel 1179 circa, muore ad Algeri il 14 novembre 1240.

Proviene da una nobile famiglia: il padre è capitano della corte di Enrico II di Inghilterra. Partecipa sia alla terza crociata (con l’imperatore Federico Barbarossa e il re Riccardo Cuor di Leone) sia alla quarta (con Leopoldo X duca d’Austria).

Avvenimenti

  • Recandosi in Spagna per combattere contro i mori, conosce san Pietro Nolasco e nel 1222 diventa cavaliere laico mercenario. Il fondatore lo nomina maestro dei novizi: dalla sua scuola esce san Raimondo Nonnato.
  • E’ il primo martire dell’ordine Mercedario.

Morte

Recatori in Algeria, incontra uno schiavo cristiano che è deciso a rinnegare la fede pur di tornare in libertà. Serapio, per non fargli rinnegare Cristo e dargli la libertà, si offre al suo posto come schiavo. La somma per il suo riscatto non arriva in tempo: viene crocifisso a una croce a “x” e poi squartato. Il suo culto è confermato nel 1625; la canonizzazione arriva nel 1743.

Iconografia

E’ raffigurato legato al patibolo con l’abito dei Mercedari.

Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi.

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