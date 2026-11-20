San Gelasio I, uno dei Papi più importanti del Medioevo

San Gelasio I, papa, nasce a Roma e muore a Roma il 21 novembre 496. La sua famiglia è di origine africana. Nonostante il suo pontificato duri solo quattro anni, viene considerato uno dei papi più importanti del Medioevo.

Avvenimenti

Nel 483 diventa uno stimato collaboratore del Papa Felice III. Il primo marzo 492 ascende al soglio pontificio.

Ha un alto concetto della superiorità della Sede apostolica sulle altre Chiese e approfitta di ogni occasione per ricordare tale verità non solo ai vescovi, ma anche all’imperatore.

Sostiene con chiarezza la distinzione tra l’autorità papale e quella imperiale.

E’ in buoni rapporti con Teodorico, dal quale ottiene anche aiuti, durante le carestie, per sostenere i poveri.

Rende meno severi i criteri per l’ammissione all’Ordinazione presbiteriale, al fine di reclutare un numero maggiore di sacerdoti.

Spiritualità

La sua grande generosità verso i poveri, gli orfani e le vedove è di esempio e di stimolo per il clero. “Morì povero, dopo aver arricchito i poveri”. dice di lui Dionigi il Piccolo. E’ stimato dagli ecclesiastici perché, anche se energico e vigoroso, è giusto e imparziale.

Morte

Viene sepolto nella basilica vaticana.

Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi