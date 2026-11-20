San Gelasio I, uno dei Papi più importanti del Medioevo

San Gelasio I, papa, nasce a Roma e muore a Roma il 21 novembre 496. La sua famiglia è di origine africana. Nonostante il suo pontificato duri solo quattro anni, viene considerato uno dei papi più importanti del Medioevo.
Avvenimenti
- Nel 483 diventa uno stimato collaboratore del Papa Felice III. Il primo marzo 492 ascende al soglio pontificio.
- Ha un alto concetto della superiorità della Sede apostolica sulle altre Chiese e approfitta di ogni occasione per ricordare tale verità non solo ai vescovi, ma anche all’imperatore.
- Sostiene con chiarezza la distinzione tra l’autorità papale e quella imperiale.
- E’ in buoni rapporti con Teodorico, dal quale ottiene anche aiuti, durante le carestie, per sostenere i poveri.
- Rende meno severi i criteri per l’ammissione all’Ordinazione presbiteriale, al fine di reclutare un numero maggiore di sacerdoti.
Spiritualità
La sua grande generosità verso i poveri, gli orfani e le vedove è di esempio e di stimolo per il clero. “Morì povero, dopo aver arricchito i poveri”. dice di lui Dionigi il Piccolo. E’ stimato dagli ecclesiastici perché, anche se energico e vigoroso, è giusto e imparziale.
Morte
Viene sepolto nella basilica vaticana.
Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi